На Кубани к 8 марта вырастили зеленые тюльпаны

Сразу в нескольких тепличных хозяйствах Краснодарского края вырастили уникальные сорта тюльпанов к 8 марта. Традиционно именно Кубань является поставщиком цветов в разные регионы России, в том числе на Дальний Восток.

Особенностью нынешнего сезона является популярность зеленоцветковых тюльпанов. Они разноцветные и очень красивые. Поэтому большинство теплиц выращивает разные сорта этого уникального типа тюльпанов.

На Кубани существует несколько сотен тепличных хозяйств, которые специализируются на выращивании цветов. Большинство находятся в Краснодаре, под Туапсе, в Армавире и Белореченском районе. И хотя самым популярным цветком является роза, весенний сезон традиционно открывает Международный женский день. И здесь на первое место выходят тюльпаны. В этот раз только в одном Армавире их вырастили 600 тысяч штук. К 8 марта они отправятся не только в города Краснодарского края, но и в Москву, Хабаровск, Крым.

В большинстве теплиц установлены системы вентиляции, капельного орошения, работает котел для обогрева. Выращивать цветы в промышленных масштабах на самом деле не так просто. От специалистов это требует терпения, знаний, хорошего оборудования и кропотливого труда.

«Мода на тюльпаны меняется год от года, и диктуют ее в основном покупатели, — рассказывает цветовод из Краснодарского края Владимир Очкасс. — Например, раньше любили только красные тюльпаны, а сейчас особенно популярны лавандовые и зеленоватые оттенки. Последние года три-четыре в тренде пионовидные тюльпаны и, кстати, пионовидная роза тоже. До пионовидных был период бахромчатых, кончики листьев у таких цветков — как иголочки. Бахрома бывает маленькая, а бывает большая, до 2 см. Были популярны лилиецветные с острыми лепестками, но интерес к ним потерян. Потом пошла мода на класс зеленоцветковых. Один из таких сортов — „гринланд“. Он очень красивый, трехцветный: спинка зеленая, краешек — нежно-розовый и желтый».

Обычно тепличные хозяйства выращивают сразу несколько самых популярных у покупателей сортов тюльпанов: красных, сиреневых, белых, желтых, разноцветных. Покупателям советуют не ставить тюльпаны на свет и тепло на длительное время — там они раскрываются. Но если вернуть их в прохладное темное помещение, как они снова закроются.

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