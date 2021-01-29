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На доплаты врачам за раннее выявление рака выделили больше миллиарда
По инф. Российской газеты   
29 Января 2021 г.
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Почти 1,2 миллиарда рублей получат территориальные органы Фонда обязательного медицинского страхования на специальные доплаты врачам и медперсоналу за выявленные новые случаи онкологических заболеваний.

На доплаты врачам за раннее выявление рака выделили больше миллиарда. Ждем новых диагнозов?

— Правительство продолжает поддерживать медицинских работников, которые выявляют онкологические заболевания на диспансеризации и при профилактических осмотрах, — подчеркнул глава кабмина. — Они помогают диагностировать болезнь на ранней стадии, когда шансы на эффективное лечение, как правило, выше, и это очень важно.

Аналогичный объем бюджетных средств на эти цели выделялся и в прошлом году, напомнил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

Напомним, закон о премиях врачам за раннее выявление у пациентов онкологических заболеваний Госдума приняла в 2019 году.

Законом предусматривается предоставление межбюджетных трансфертов на выплаты стимулирующего характера. Согласно документу, в 2020—2022 годах в бюджеты территориальных фондов ОМС будут предоставляться межбюджетные трансферты на премии врачам по выявлению онкозаболеваний во время диспансеризации и профилактических медосмотров населения.

  • Согласно документу, за каждый подтвержденный случай впервые выявленного рака предлагается платить по 1 тыс. рублей. 500 рублей пойдет терапевту или фельдшеру, ответственному за организацию и проведение профилактического медосмотра и диспансеризации (исключение — руководитель медицинской организации). 500 рублей всего — медработникам, которые назначили и вовремя провели исследование, подтвердившее рак.

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