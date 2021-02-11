На Дону перезахоронили погибших в 1943 году красноармейцев

На хуторе Чапаев Ростовской области состоялось торжественное погребение останков шести неизвестных красноармейцев, которые погибли в январе 1943 года при освобождении Белокалитвенского района от немецких захватчиков.

Как сообщает пресс-служба Южного военного округа, церемония перезахоронения прошла со всеми воинскими почестями. Останки бойцов Красной армии предали земле под троекратный оружейный залп и звуки военного оркестра.

Отметим, что в годы Великой Отечественной войны на территории Белокалитвенского района шли жестокие бои. 20 июля 1942 года немцы захватили райцентр Белая Калитва, на окраине которого построили концлагерь для советских военнопленных и партизан. Оккупанты отметились массовыми казнями и убийствами мирных жителей, 1349 жителей Белой Калитвы угнали в Германию.

Освобождение в январе 1943 года принесли кавалеристы 112-й Башкирской дивизии и 2-го танкового корпуса, которые по тонкому льду Северского Донца перешли на другой берег. Немцы бросили в контратаку танки, но уничтожить плацдармы не получилось. В этих боях отличился красноармеец 58-й механизированной бригады Федор Старцев, который за три дня подбил 15 танков и бронемашин врага. Самый результативный бронебойщик Великой Отечественной погиб 17 января 1943 года и посмертно награжден орденом Ленина и медалью «Золотая звезда».

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