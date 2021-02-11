На Дону перезахоронили погибших в 1943 году красноармейцев

Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
Площадь «дворца Путина», по данным Навального, почти 18 тысяч квадратных метров. Скандальная постройка, внутри которой чего только нет – и казино, и кальянная, и склад грязи, и игровые автоматы, и даже плесень, стала главной темой последних дней, всего за одну неделю видео «Дворец для Путина. История...
Будущее сулит перемены. Например, осенью состоятся парламентские выборы, и уже сейчас начинается борьба за места в Государственной думе. Еще раньше стартовал передел в бизнес-кланах, а в перспективе – выборы президента. События непроходные, и на этой волне споры, что ждет страну, конечно, кипят....
На хуторе Чапаев Ростовской области состоялось торжественное погребение останков шести неизвестных красноармейцев, которые погибли в январе 1943 года при освобождении Белокалитвенского района от немецких захватчиков.
Как сообщает пресс-служба Южного военного округа, церемония перезахоронения прошла со всеми воинскими почестями. Останки бойцов Красной армии предали земле под троекратный оружейный залп и звуки военного оркестра.
Отметим, что в годы Великой Отечественной войны на территории Белокалитвенского района шли жестокие бои. 20 июля 1942 года немцы захватили райцентр Белая Калитва, на окраине которого построили концлагерь для советских военнопленных и партизан. Оккупанты отметились массовыми казнями и убийствами мирных жителей, 1349 жителей Белой Калитвы угнали в Германию.
Освобождение в январе 1943 года принесли кавалеристы 112-й Башкирской дивизии и 2-го танкового корпуса, которые по тонкому льду Северского Донца перешли на другой берег. Немцы бросили в контратаку танки, но уничтожить плацдармы не получилось. В этих боях отличился красноармеец 58-й механизированной бригады Федор Старцев, который за три дня подбил 15 танков и бронемашин врага. Самый результативный бронебойщик Великой Отечественной погиб 17 января 1943 года и посмертно награжден орденом Ленина и медалью «Золотая звезда».
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На хуторе Чапаев Ростовской области состоялось торжественное погребение останков шести неизвестных красноармейцев, которые погибли в январе 1943 года при освобождении Белокалитвенского района от немецких захватчиков.
Уголовное дело возбуждено в отношении немецкого доктора медицинских наук и бизнесмена Винфрида Штеккера. Как установила прокуратура города Любека, 74-летний врач создал возможную вакцину от COVID-19, испытал ее сначала на себе, а потом на своей семье и других добровольцах.
80% россиян слышали о прошедших недавно в стране протестных акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Политическая обстановка в стране становится все более и более напряженной - многим не нравится тот курс, которого придерживаются власти, а поведение силовиков на акциях протеста и вовсе заставляет содрогнуться, ведь это апогей жестокости и насилия...
В Петербурге Колпинский районный суд приговорил бывшего замначальника УФСИН по Петербургу и Ленинградской области Сергея Мойсеенко к 11 годам заключения за получение взятки при строительстве СИЗО «Кресты–2».
Культовый статус картины «Королевы бензоколонки» вряд ли кто-то будет оспаривать. Фильм буквально наполнен небольшими эпизодами из настоящей жизни, которые вызовут улыбку даже у самого хмурого зрителя.
Вокруг египетского курорта Шарм-эль-Шейх на Синайском полуострове построили 36-километровую стену с участками колючей проволоки. Конструкция должна обеспечить безопасность на курорте и привлечь туристов. Напомним, что это - один из популярных именно у россиян ("средней руки", что называется) курортов - наряду с аналогичными турецкими. Популярность эта, впрочем, в последние годы резко подупала...
В Москве открылась фотовыставка о животных из приютов «Хочу домой». На стендах — описания животных, из которых можно узнать об их характере и привычках. Вдруг кто-то из кошечек или собак заинтересует прохожего и обретет дом...
Музей истории ГУЛАГа совместно с библиотекой Николая Федорова представляют цикл онлайн-выступлений, посвященный изучению нашего общего прошлого через личный опыт поиска, воссозданию истории страны – через историю семьи.
Близится весна, а с ней Международный женский день — 8 марта. Согласно сложившейся традиции, в этот праздник принято дарить цветы. В детстве мы в первую очередь поздравляли мам и бабушек. И во взрослом возрасте не стоит забывать о самых близких людях, даже если отсутствует возможность личной встречи.
Всем родителям, являющимся опекунами недееспособных инвалидов с детства, предлагают устанавливать повышенную доплату к пенсии по старости и инвалидности. Соответствующий законопроект Госдума приняла в третьем чтении.
Открытое письмо с требованием освободить оппозиционного политика Алексея Навального и других политических заключенных подписали более 400 академических музыкантов, проживающих в разных странах мира. Обращение в Facebook опубликовал инициатор акции скрипач Михаил Нодельман, среди подписавших письмо — также пианисты Евгений Кисин и Полина Осетинская, оперная певица Мария Остроухова.
Сотрудница Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Анастасия Проскурина, рассказавшая президенту РФ Владимиру Путину о низких зарплатах ученых, шокирована скандалом, который вызвали ее слова.
С 30 января 2022 года заявление на получение накопительной пенсии умершего родственника россияне смогут подать в электронном виде. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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