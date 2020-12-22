На Чукотке белые мишки ушли от людей подальше к морю

Владимир Путин, как известно, никогда не болеет, находится в прекрасной физической форме и делает многое, чтобы не стареть. Именно так его подает официальная пропаганда. Известно, что не носит он и очки. Так как какое же зрение у Владимира...
Главным персонажем Людмилы Мызниковой стала Оксана из легендарной картины «Вечера на хуторе близ Диканьки». После этого фильма начинающая актриса получила небывалую славу, но повторить ошеломляющий успех так и не...
Возможно, что медосвидетельствование водителей с 1 января следующего года будет проходить по-новому. Кстати, эту меру пытались ввести уже дважды – осенью прошлого года и весной нынешнего. Но всё переносилось из-за широкого общественного резонанса. Дойдет ли до дела...
На севере Чукотки от села Рыркайпий ушли около 30 краснокнижных белых медведей. Несколько дней они осаждали населенный пункт и пытались пробраться к людям, рассказал глава общественной организации «Медвежий патруль» Валерий Калярахт ТАСС.
Хищники появились у села в середине прошлой недели. Два белых медведя зашли в населенный пункт, но их успели прогнать.
Калярахт пояснил, что животные начали уходить к морю с пятницы. Однако на выходных возле села оставались еще три-четыре медведя. К понедельнику их уже не осталось.
По словам специалиста, такое опасное сближение хищника с жителями могло произойти из-за изменения климата. Медведям некуда деваться, так как льда в море мало.
Сейчас на Чукотке насчитывают около 3 тыс. белых медведей. Они занесены в Красную книгу. К людям животные выходят каждый год, чтобы найти пищу.
Во Всемирном фонде дикой природы (WWF) России на прошлой неделе сообщили, что медведи, вышедшие к чукотскому селу, были отощавшими.
На Чукотке планируют создать «Центр белого медведя», так как многие населенные пункты остаются открытыми для хищников. Представители центра будут следить за безопасностью в селах и сообщать об обстановке местным жителям.
Балерина Анастасия Волочкова, уже давно привыкшая жить в роскоши, сейчас переживает не самые лучшие времена. Из-за пандемии расходы артистки серьёзно превышают доходы, поэтому она решила избавиться от «лишней» недвижимости.
На севере Чукотки от села Рыркайпий ушли около 30 краснокнижных белых медведей. Несколько дней они осаждали населенный пункт и пытались пробраться к людям, рассказал глава общественной организации «Медвежий патруль» Валерий Калярахт ТАСС.
Социальная сеть «Одноклассники» опубликовала в Instagram серию комиксов, посвященных «старости». Они предлагают наделить третий возраст новыми смыслами и выступают против эйджизма (дискриминации по возрасту).
Крепкого здоровья и долгой жизни люди желают себе и своим близким, но лишь немногим из нас предстоит отметить свой столетний юбилей. Поэтому к тем, кто достиг этого возраста, с большим вниманием относятся и врачи, и ученые. Пытаясь раскрыть тайну, специалисты исследуют диету, привычки и медицинские особенности долгожителей, в том числе и группу крови. Тем более, что между ней и смертельно опасными заболеваниями, которым может быть подвержен человек, ученые заметили явную связь.
Расслоение нашего общества, особенно имущественное, все более разрастающаяся пропасть между бедными и богатыми, «золотая молодежь», попадающая на крутые должности, о которых другим можно только мечтать, даже если ты семи пядей во лбу, царящая несправедливость – все это видно невооруженным взглядом и не может не волновать. Но почему-то громко и внятно об этом говорят "вражеские голоса", западные СМИ (откуда мы и взяли эту публикацию с перечнем громких имен)...
В Петербурге найден убитым Александр Каганский — ученый с мировым именем. Биолог изучал воздействие внешних факторов на активность генов, работал над лекарством от онкологических болезней и состоял в исследовательских группах, выясняющих особенности вируса, вызывающего COVID-19.
В ноябре 2020 года в рамках реализации проекта «Совершенствование подходов к разработке и использованию обучающих материалов для учебных предметов (предметных областей) в общеобразовательных организациях в условиях развития современной цифровой образовательной среды» по заказу Министерства просвещения Российской Федерации ООО «Верконт Сервис» провело мониторинг эффективности внедрения и тиражирования технологии создания видеоуроков.
Если коротко сказать о блогах в Instagram и TikTok военного пенсионера из Кургана Александра Константиновича, то звучать будет так: от его роликов просто невозможно оторваться – никак. С хорошим юмором, захватывающим монтажом, про актуальное или просто веселое – каждый день размещенные мужчиной видео набирают огромное число просмотров.
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Астрономическая зима наступит в северном полушарии 21 декабря, а этот день станет самым коротким в году из-за зимнего солнцестояния, рассказали в Московском планетарии, отметив, что далее продолжительность светового дня начнет увеличиваться.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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