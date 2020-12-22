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На Чукотке белые мишки ушли от людей подальше к морю

По инф. polit.ru   
22 Декабря 2020 г.
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На севере Чукотки от села Рыркайпий ушли около 30 краснокнижных белых медведей. Несколько дней они осаждали населенный пункт и пытались пробраться к людям, рассказал глава общественной организации «Медвежий патруль» Валерий Калярахт ТАСС.

Около 30 краснокнижных белых медведей, осаждавших село на Чукотке, ушли к морю

Хищники появились у села в середине прошлой недели. Два белых медведя зашли в населенный пункт, но их успели прогнать.

Калярахт пояснил, что животные начали уходить к морю с пятницы. Однако на выходных возле села оставались еще три-четыре медведя. К понедельнику их уже не осталось.

По словам специалиста, такое опасное сближение хищника с жителями могло произойти из-за изменения климата. Медведям некуда деваться, так как льда в море мало.

  • Сейчас на Чукотке насчитывают около 3 тыс. белых медведей. Они занесены в Красную книгу. К людям животные выходят каждый год, чтобы найти пищу.

Во Всемирном фонде дикой природы (WWF) России на прошлой неделе сообщили, что медведи, вышедшие к чукотскому селу, были отощавшими.

На Чукотке планируют создать «Центр белого медведя», так как многие населенные пункты остаются открытыми для хищников. Представители центра будут следить за безопасностью в селах и сообщать об обстановке местным жителям.

Polit.ru

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