Десятки отощавших белых медведей пришли к селу на Чукотке

Владимир Путин, как известно, никогда не болеет, находится в прекрасной физической форме и делает многое, чтобы не стареть. Именно так его подает официальная пропаганда. Известно, что не носит он и очки. Так как какое же зрение у Владимира...
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
Главным персонажем Людмилы Мызниковой стала Оксана из легендарной картины «Вечера на хуторе близ Диканьки». После этого фильма начинающая актриса получила небывалую славу, но повторить ошеломляющий успех так и не...
Несколько десятков белых медведей собрались на мысе Кожевникова неподалеку от села Рыркайпий.
Волонтеры организации насчитали в зоне видимости в окрестностях села около 30 хищников.
«Оказалось, что это только начало. Сегодня их уже десятки и, возможно, в ближайшее время еще подойдут, так как недавние сильные ветра снова отогнали лед от берега и море открыто. Тревожно, что большинство медведей довольно худые», — отмечает сотрудник «Медвежьего патруля» Максим Деминов.
Добровольцы регулярно объезжают территорию, дежурят около школы и детского сада, предупреждают односельчан и рассказывают о мерах безопасности.
В начале декабря 2019 года более 50 голодных медведей окружили чукотское село Рыркайпий. Полярные хищники пришли на окраину мыса Кожевников в погоне за моржами.
«К сожалению, такие ситуации происходят все чаще. Одна из основных причин — глобальные климатические изменения. Лед появляется значительно позже, медведи не могут уйти в море, чтобы на нем охотиться, и вынуждены искать себе пропитание на берегу», — прокомментировала ситуацию Варвара Семенова, координатор проектов WWF России по сохранению биоразнообразия Арктики.
Последнее десятилетие стало самым жарким за всю историю с момента начала замеров температуры на нашей планете. Это связано с выбросом парниковых газов, на которые влияют выхлопы автомобилей, вырубка лесов и сжигание угля на электростанциях.
В ноябре 2019 года более 11 тыс. ученых из 153 стран мира, включая Россию, подписались под документом, в котором утверждается, что человечеству грозит климатическая чрезвычайная ситуация.
Глобальное потепление, увы, не так безобидно, как кажется. Поэтому было бы желательно сделать все возможное, чтобы его приостановить. А для этого человеку нужно меньше вмешиваться в природу. Мы эксплуатируем планету по максимуму, забирая у нее все природные ресурсы, и не думаем о том, что когда-то может настать конец. Все размышляют так, что "на наш век хватит, а дальше хоть потоп". Но ведь это неправильно. В каком виде достанется Земля нашим правнукам? Будет ли она безжизненна или прекрасна? Хочется верить, что здравомыслие властей разных стран приведет к каким-то действенным решениям, и люди успеют вовремя принять меры, когда еще можно что-то предотвратить, остановить и в лучшую сторону изменить.
Образовательно-просветительский международный проект «Вместе. To gather» представляет русскоговорящим детям-билингвалам культурное и научное наследие России. Участие в нем может вдохновить на изучение русского языка детей из разных стран. Проект организован в дистанционном формате при содействии Министерства просвещения Российской Федерации. Партнерскую поддержку оказывают компании-партнеры: цифровая платформа «Умная страна», детский развивающий центр «Академия маленьких наук», группа компаний «Просвещение», Институт русского языка им. А. С. Пушкина в Мадриде и «Центр содействия развитию русско-кыргызских взаимоотношений «Мекеним АЛА-ТОО».
Отравление оппозиционного политика Алексея Навального стало одним из самых заметных событий года. Вокруг этого события много шума, в котором трудно разобраться (сторонники оппозиционера винят во всем Кремль и спецслужбы), его противники бурно все отрицают, говоря о подтасовках и ущербе для репутации России. На днях обнародованы новые результаты журналистского расследования, которые вызвали бурю споров. Что же это за факты? Попробуем разобраться — тщательно стараясь не торопиться с выводами.
Как сообщили в Российской гильдии пекарей и кондитеров, основное влияние на подорожание хлеба оказывает торговая наценка, достигающая 35 процентов, и низкий уровень конкуренции в хлебопекарной отрасли в регионах.
Актер театра и кино Александр Домогаров не любит делиться с журналистами новостями о своей личной жизни. О женитьбе Домогарова догадались его поклонники - артист начал носить на безымянном пальце правой руки обручальное кольцо.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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