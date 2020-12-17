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Десятки отощавших белых медведей пришли к селу на Чукотке
По инф. polit.ru   
17 Декабря 2020 г.
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Несколько десятков белых медведей собрались на мысе Кожевникова неподалеку от села Рыркайпий.

Десятки отощавших белых медведей пришли к селу на Чукотке

Волонтеры организации насчитали в зоне видимости в окрестностях села около 30 хищников.

«Оказалось, что это только начало. Сегодня их уже десятки и, возможно, в ближайшее время еще подойдут, так как недавние сильные ветра снова отогнали лед от берега и море открыто. Тревожно, что большинство медведей довольно худые», — отмечает сотрудник «Медвежьего патруля» Максим Деминов.

Добровольцы регулярно объезжают территорию, дежурят около школы и детского сада, предупреждают односельчан и рассказывают о мерах безопасности.

В начале декабря 2019 года более 50 голодных медведей окружили чукотское село Рыркайпий. Полярные хищники пришли на окраину мыса Кожевников в погоне за моржами.

  • «К сожалению, такие ситуации происходят все чаще. Одна из основных причин — глобальные климатические изменения. Лед появляется значительно позже, медведи не могут уйти в море, чтобы на нем охотиться, и вынуждены искать себе пропитание на берегу», — прокомментировала ситуацию Варвара Семенова, координатор проектов WWF России по сохранению биоразнообразия Арктики.
  • Последнее десятилетие стало самым жарким за всю историю с момента начала замеров температуры на нашей планете. Это связано с выбросом парниковых газов, на которые влияют выхлопы автомобилей, вырубка лесов и сжигание угля на электростанциях.

В ноябре 2019 года более 11 тыс. ученых из 153 стран мира, включая Россию, подписались под документом, в котором утверждается, что человечеству грозит климатическая чрезвычайная ситуация.

Глобальное потепление, увы, не так безобидно, как кажется. Поэтому было бы желательно сделать все возможное, чтобы его приостановить. А для этого человеку нужно меньше вмешиваться в природу. Мы эксплуатируем планету по максимуму, забирая у нее все природные ресурсы, и не думаем о том, что когда-то может настать конец. Все размышляют так, что "на наш век хватит, а дальше хоть потоп". Но ведь это неправильно. В каком виде достанется Земля нашим правнукам? Будет ли она безжизненна или прекрасна? Хочется верить, что здравомыслие властей разных стран приведет к каким-то действенным решениям, и люди успеют вовремя принять меры, когда еще можно что-то предотвратить, остановить и в лучшую сторону изменить.

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Polit.ru

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