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На Алтае снежные барсы объявили охоту на овец

По инф. polit.ru   
14 Февраля 2021 г.
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Экологи в Республике Алтай решили защитить краснокнижных снежных барсов, которых отстреливают скотоводы из-за того, что те нападают на овец.

На Алтае снежные барсы объявили охоту на овец

Специалисты хотят обустроить помещения для содержания скота, чтобы хищники не смогли туда пробраться, рассказал координатор проектов по сохранению биоразнообразия представительства WWF в Алтае-Саянском экорегионе Александр Карнаухов.

По его словам, за скотом почти никто не смотрит. Хищники нападают на домашних животных как на пастбищах, так и в кошарах (помещениях для содержания овец). Если эти строения новые и плотно закрыты, то барс туда не пролезет.

Но Карнаухов отметил, что у скотоводов нет возможности ремонтировать кошары. Многие из строений обветшали, а пиломатериалы для ремонта сложно доставить в труднодоступные районы.

В результате кошары сгнивают и барсам легко туда пробраться. Животные могут убить сразу несколько овец. Для скотоводов это большой ущерб, поэтому они отстреливают барсов.

Эколог уточнил, что он вместе с коллегами планирует узнать о стоянках чабанов в Кош-Агачском и Улаганском районах. Затем пришедшие в запустение кошары собираются отремонтировать, в том числе закрыть в них вентиляцию, чтобы дикие кошки не смогли попасть к овцам.

«Целью нашего проекта является не помощь скотоводам, а снижение пресса на снежного барса. До конца июня мы завершим опрос населения и скотоводов, к середине лета получим всю информацию по стоянкам, которые требуют вмешательства, и во второй половине лета приступим к работе со стоянками», — сказал Карнаухов.

Он добавил, что на пастбищах собираются установить электроизгороди. Специалисты оценивают, можно ли применить звуковые отпугиватели.

К концу 2020 года в России насчитали 60 особей снежного барса. Большая часть из них — около 40 животных — обитает на Алтае. Следующий учет барсов проведут в 2022 году, заключил Карнаухов.

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Polit.ru

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