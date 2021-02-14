На Алтае снежные барсы объявили охоту на овец

Экологи в Республике Алтай решили защитить краснокнижных снежных барсов, которых отстреливают скотоводы из-за того, что те нападают на овец.

Специалисты хотят обустроить помещения для содержания скота, чтобы хищники не смогли туда пробраться, рассказал координатор проектов по сохранению биоразнообразия представительства WWF в Алтае-Саянском экорегионе Александр Карнаухов.

По его словам, за скотом почти никто не смотрит. Хищники нападают на домашних животных как на пастбищах, так и в кошарах (помещениях для содержания овец). Если эти строения новые и плотно закрыты, то барс туда не пролезет.

Но Карнаухов отметил, что у скотоводов нет возможности ремонтировать кошары. Многие из строений обветшали, а пиломатериалы для ремонта сложно доставить в труднодоступные районы.

В результате кошары сгнивают и барсам легко туда пробраться. Животные могут убить сразу несколько овец. Для скотоводов это большой ущерб, поэтому они отстреливают барсов.

Эколог уточнил, что он вместе с коллегами планирует узнать о стоянках чабанов в Кош-Агачском и Улаганском районах. Затем пришедшие в запустение кошары собираются отремонтировать, в том числе закрыть в них вентиляцию, чтобы дикие кошки не смогли попасть к овцам.

«Целью нашего проекта является не помощь скотоводам, а снижение пресса на снежного барса. До конца июня мы завершим опрос населения и скотоводов, к середине лета получим всю информацию по стоянкам, которые требуют вмешательства, и во второй половине лета приступим к работе со стоянками», — сказал Карнаухов.

Он добавил, что на пастбищах собираются установить электроизгороди. Специалисты оценивают, можно ли применить звуковые отпугиватели.

К концу 2020 года в России насчитали 60 особей снежного барса. Большая часть из них — около 40 животных — обитает на Алтае. Следующий учет барсов проведут в 2022 году, заключил Карнаухов.

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Polit.ru

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