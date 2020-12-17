Мужик подрался с врачом «скорой» из-за бахил. Совсем сдурел в общем!

Полиция проводит проверку по факту конфликта врача-реаниматолога с отцом девятилетнего ребенка, к которому по вызову и приехала бригада скорой помощи. Оба участника драки, произошедшей в ночь с 12 на 13 декабря, написали заявления друг на друга.
По утверждению медика, бригада приехала по нужному адресу в Кировском районе Новосибирска через десять-пятнадцать минут после вызова. Однако хозяин квартиры отказался пускать врачей без бахил.
Те объяснили отцу ребенка, которому требовалась помощь, что реаниматологи не надевают бахил, так как их работа носит экстренный характер, однако мужчина заявил, что таким образом медики могут занести в квартиру вирус.
Несмотря на все попытки медиков пройти к больному ребенку, их выставили за дверь, а уже в подъезде хозяин квартиры трижды ударил реаниматолога и начал его душить. Фельдшер вызвал полицию и помог разжать нападавшему руки.
Однако в последствии тот заявил, что медик напал первым. Теперь полиции придется выяснять, кто в этой истории прав, а кто виноват. Возможно, истину помогут установить записи, сделанные на телефон одним из членов бригады скорой помощи.
Люди срывают на медиках свою злобу, но при этом совсем не задумываются о том, что врачи - тоже люди, они сами боятся заразиться пресловутой коронавирусной инфекцией и жертвуют здоровьем. И получить в ответ тумак - это не то, чего бы хотелось.
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