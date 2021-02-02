Мужчина отсудил компенсацию за падение в колодец

Суд в Ярославле взыскал с владельца люка компенсацию за падение в него человека.

По словам официального представителя Ярославского областного суда Ольги Козловой, инцидент произошел в апреле 2019 года.

Мужчина остановил машину у торгового павильона в Гагаринском переулке, однако при выходе из автомобиля наступил на крышку люка, которая перевернулась. Падая, он схватился левой рукой за дверь машины, что, как потом определят медики, привело к «закрытому отрыву сухожилия бицепса плеча слева».

— До сих пор молодой человек продолжает лечение, испытывает боль, функции левой руки в полном объеме не восстановились, — пояснила Ольга Козлова.

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