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Мужчина отсудил компенсацию за падение в колодец
|По инф. Российской газеты
|02 Февраля 2021 г.
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Суд в Ярославле взыскал с владельца люка компенсацию за падение в него человека.
По словам официального представителя Ярославского областного суда Ольги Козловой, инцидент произошел в апреле 2019 года.
Мужчина остановил машину у торгового павильона в Гагаринском переулке, однако при выходе из автомобиля наступил на крышку люка, которая перевернулась. Падая, он схватился левой рукой за дверь машины, что, как потом определят медики, привело к «закрытому отрыву сухожилия бицепса плеча слева».
— До сих пор молодой человек продолжает лечение, испытывает боль, функции левой руки в полном объеме не восстановились, — пояснила Ольга Козлова.
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