Может ли Зеленский лишиться поста президента? Послушаем политолога

Может ли президент Украины Владимир Зеленский досрочно лишиться поста? Два теоретических сценария озвучил директор Института украинской политики Константин Бондаренко в интервью «Главреду».

Первый сценарий — отстранение Зеленского через Раду. Для этого по процедуре требуется три четверти голосов нардепов. Однако сейчас такой вотум вряд ли соберется, считает политолог.

Второй сценарий — госпереворот, аналогичный майдану 2014 года. За ним должны стоять внешние силы, прежде всего — США. Но, опять же, в настоящее время Вашингтон явно не настроен свергать Зеленского. Таким образом, оба гипотетических варианта кажутся маловероятными. Ну, а в проведение досрочных президентских выборов Кость Бондаренко тем более не верит.

Напомним, что рейтинг Зеленского падает. Если на выборах весной 2019-го он получил во втором туре более 70 процентов голосов (его соперник Петр Порошенко — лишь 25 процентов), то в январе этого года Зеленского, по данным опроса группы «Рейтинг», готовы поддержать всего 26 процентов жителей Украины.

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