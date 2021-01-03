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Насмешил: Украинцам не понравилось новогоднее обращение Зеленского
По инф. rosbalt.ru   
03 Января 2021 г.
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Новогоднее обращение украинского президента Владимира Зеленского вызвало шквал критики в социальных сетях.

 

Насмешил: Украинцам не понравилось новогоднее обращение Зеленского

Украинцы не остались равнодушными к озвученному желанию Зеленского написать на песке на пляже в Ялте фразу «Крым — Украина». Они поспешили напомнить президенту, что на южном берегу полуострова, где находится Ялта, нет песчаных пляжей. Некоторые даже принялись иронизировать о том, что Крым вернется в состав Украины, когда ялтинский пляж станет песчаным.

Кроме того, пользователи отметили, что улица Артема в Донецке, упомянутая Зеленским в обращении, должна быть декоммунизирована с 16 января, вся сфера услуг на ней перейдет на украинский язык, что вряд ли поднимет привлекательность реинтеграции для жителей Донбасса. По мнению одного из пользователей, Зеленский «стыдливо умолчал» об этом.

Также зрителям не понравилось, что итоги года президент Украины решил подвести, окружив себя детьми. При этом темы, которые он озвучил в обращении, явно предназначались не для детских ушей. В частности, Зеленский рассказал собравшимся детям о программе кредитования.

Напомним, что "крымский вопрос" является и еще долго будет являться камнем преткновения в Украине. То же касается и Донбасса, будущее которого вообще остается неопределенным. Зеленский уже даже высказался о том, что будет готов уйти в отставку, если ему не удастся урегулировать конфликт на востоке страны. А сейчас, на фоне пандемии, когда речь зашла о возможной отмене санкций для того, чтобы вместе победить общего врага COVID-19, этот вопрос является особо острым. Мы следим за событиями вокруг этой нервной темы, а пока предлагаем почитать еще вот что:

По инф. rosbalt.ru

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