Москвичи жалуются на нашествие клещей в квартирах. А следом могут прийти тараканы

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Москвичи бьют тревогу: в квартирах жилых домов стали появляться непонятные насекомые. По мнению экспертов, речь может идти о клещах, которые из-за резких холодов переместились в дома вместе с животными и птицами.
Биолог-энтомолог Роман Хряпин предположил, что в квартирах москвичей из-за резких холодов завелись гамазовые клещи.
«Если крысы живут в подвалах или подсобных помещениях в доме, у мусорокамер или где-то еще, от них клещи будут расползаться и проникать в квартиры и другие помещения всего здания. Ряд клещей, которые питаются кровью птиц, могут жить на птицах, проникать в чердачные помещения, вентиляционные шахты», — пояснил Хряпин, предупредив, что гамазовые клещи могут сосать кровь и у человека. Из-за таких укусов могут быть зуд и мелкие покраснения на коже.
При этом некоторые специалисты склонны считать, что в квартирах москвичей появились обычные постельные клопы. «Их в Москве и Московской области с каждым годом становится все больше в силу того, что осуществляются большие потоки миграции и санитарно-техническое состояние квартир не всегда поддерживается в нужном виде», — отметил представитель санитарной службы «Дез Групп» Юрий Облаков.
Во избежания проблем с паразитами москвичам советуют ежедневно делать влажную уборку в квартире и следить системой канализации и других коммуникаций в доме.
И еще - о тараканах
В ближайшее время россияне могут встретиться с ордами тараканов, рассказала завлабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева.
По ее словам, во время своего цикла размножения тараканы периодически активизируются, поскольку им нужны места, где можно отложить яйца, а в таких местах должна быть вода. Специалист отметила, что время развития яиц составляет около трех месяцев. Первый в году пик нашествия тараканов в многоквартирные дома приходится на февраль, а второй происходит летом.
Рославцева рассказала, как защитить квартиры от проникновения насекомых. По ее словам, необходимо перекрыть им основные пути — в частности, закрыть сетками вентиляционные отверстия на кухне и в ванной комнате.
Она также добавила, что для уничтожения насекомых эффективнее использовать обычные пищевые приманки, поскольку к настоящему моменту тараканы приобрели устойчивость к основным инсектицидам, в частности, к пиретроиду, который используют службы дезинфекции.
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Москвичи бьют тревогу: в квартирах жилых домов стали появляться непонятные насекомые. По мнению экспертов, речь может идти о клещах, которые из-за резких холодов переместились в дома вместе с животными и птицами.
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