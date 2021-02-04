Москвичи могут получить лекарства в аптеках по электронному рецепту

Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
Площадь «дворца Путина», по данным Навального, почти 18 тысяч квадратных метров. Скандальная постройка, внутри которой чего только нет – и казино, и кальянная, и склад грязи, и игровые автоматы, и даже плесень, стала главной темой последних дней, всего за одну неделю видео «Дворец для Путина. История...
В московских аптеках запущен проект, в рамках которого с февраля горожане могут получать лекарства с помощью QR-кода без предъявления бумажного рецепта.
Об этом сообщила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова, уточнив, что получить медикаменты по электронному рецепту можно будет в аптеках, подведомственных департаменту здравоохранения, а также в ряде коммерческих аптек.
«Единая цифровая платформа здравоохранения позволяет нам создавать и развивать максимально удобные для горожан сервисы», — отметила чиновница. По ее словам, всего по городу электронные рецепты принимают в более 750 аптечных точках.
Ракова рассказала о преимуществах электронного рецепта. Так, как пояснила она, его нельзя потерять или повредить. Такой рецепт — это экономия времени для врача. Кроме того электронный рецепт нельзя подделать.
Планируется, что к концу февраля все поликлиники города будут выписывать электронные рецепты. При этом получить лекарства бесплатно по льготному рецепту пациенты могут только в аптечных пунктах при поликлиниках и в аптеках сети «Аптеки столицы».
Электронный рецепт на лекарства - это удобно, как ни крути. Жаль только, что пока эта новация доступна только москвичам. Но думаем, что через пару лет (а может и раньше) бумажные рецепты уйдут в прошлое и в регионах. Все-таки жизнь идет вперед, и технический прогресс не остановить.
Культурный Интернет продолжает зазывать нас интересными онлайн-трансляциями. Сегодня к музыкальному концерту и сказочной истории присоединится кое-что необычное – ночной зоопарк, наполненный животными, предпочитающими густую тьму яркому свету дня.
Россия уже близка к рубежу, когда в регионах начнётся снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией; сейчас страна находится на плато и число инфицирований снижается, заявил кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.
Международная группа ученых обнаружила миниатюрный вид хамелеонов рода Brookesia, обитающий в горных тропических лесах на севере Мадагаскара. По словам исследователей, он оказался не только самым маленьким хамелеоном, но и самым мелким из всех известных высших позвоночных.
Когда тебе 50 плюс, это не повод не выглядеть модно и стильно. Всеми своими снимками в приложении Instagram такой посыл подтверждает прекрасная дама по имени Ирис. В своей визитке она отметила Кельн, и поэтому вероятно, что проживает Ирис в Германии. Тем более и посты свои пишет женщина на немецком языке. Так что нет повода думать иначе.
В Хабаровском крае, где с середины января наблюдаются перебои с топливом, бензин начнут продавать по карточкам. Об этом сообщил журналистам во вторник зампред правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук.
Экологические активисты рассказали, что в Челябинске воздух за последние годы стал чище, и произошло это из-за рекультивации городской свалки. И пусть изменения минимальные – дело сдвинулось с мертвой точки.
Работающие петербуржцы старше 65 лет, у которых нет возможности организовать свою работу в дистанционном режиме, имеют право получить больничный лист с 1 по 14 февраля и с 15 по 28 февраля. Гражданам не надо обращаться в медицинскую организацию и заполнять какие-либо документы. Все сведения предоставляет в ФСС работодатель.
Бывшему исполняющему обязанности министра образования Архангельской области Юрию Гнедышеву предъявили обвинения в распространении порнографии. Он переписывался с 12,- 14-летними школьницами на интимные темы.
В Великобритании от коронавируса умер 100-летний ветеран капитан Томас Мур. В период пандемии смог собрать более 32 млн фунтов для борьбы с коронавирусом. А еще он прославился тем, что стал рыцарем в сто лет! (Поистине удивительный пример показал всем нам англичанин: даже в таком преклонном возрасте можно прославиться на весь мир добрыми делами - прим. МГ.)
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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