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Москвичи могут получить лекарства в аптеках по электронному рецепту
По инф. rosbalt.ru   
04 Февраля 2021 г.
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В московских аптеках запущен проект, в рамках которого с февраля горожане могут получать лекарства с помощью QR-кода без предъявления бумажного рецепта.

Москвичи могут получить лекарства в аптеках по электронному рецепту

Об этом сообщила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова, уточнив, что получить медикаменты по электронному рецепту можно будет в аптеках, подведомственных департаменту здравоохранения, а также в ряде коммерческих аптек.

«Единая цифровая платформа здравоохранения позволяет нам создавать и развивать максимально удобные для горожан сервисы», — отметила чиновница. По ее словам, всего по городу электронные рецепты принимают в более 750 аптечных точках.

  • Ракова рассказала о преимуществах электронного рецепта. Так, как пояснила она, его нельзя потерять или повредить. Такой рецепт — это экономия времени для врача. Кроме того электронный рецепт нельзя подделать.

Планируется, что к концу февраля все поликлиники города будут выписывать электронные рецепты. При этом получить лекарства бесплатно по льготному рецепту пациенты могут только в аптечных пунктах при поликлиниках и в аптеках сети «Аптеки столицы».

Ранее по теме:

Электронный рецепт на лекарства - это удобно, как ни крути. Жаль только, что пока эта новация доступна только москвичам. Но думаем, что через пару лет (а может и раньше) бумажные рецепты уйдут в прошлое и в регионах. Все-таки жизнь идет вперед, и технический прогресс не остановить.

По инф. rosbalt.ru

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