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Москвичей предупредили о мошенниках от лица «Мосводоканала»

По инф. "Российской газеты"   
04 Января 2021 г.
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Быть бдительными и не пускать в квартиру посторонних людей советуют москвичам. В столице в последнее время участились случаи визита мошенников, которые представляются сотрудниками "Мосводоканала".

Москвичей предупредили о мошенниках от лица «Мосводоканала»

Мошенники пытаются попасть в квартиру, где начинают пугать жильцов крайней степенью изношенности труб и настаивают на их срочной замене. Иногда вместо труб настоятельно рекомендуют заменить счетчики на воду или провести бесплатные пробы воды, которые непременно покажут плохое качество, а значит, хозяевам нужно будет срочно приобрести фильтр.

"Сотрудники "Мосводоканала" не осматривают и не меняют трубы внутри квартир, это должна делать управляющая компания, - подчеркивают в департаменте ЖКХ. - Также "Мосводоканал" не проверяет водосчетчики в квартирах и не занимается продажей и установкой бытовых фильтров".

Проверить, настоящий ли сотрудник коммунальных служб стоит перед вами, просто: нужно позвонить на круглосуточную горячую линию "Мосводоканала" по телефону 8(499)763-34-34 и спросить, отправляли ли сотрудников на обход квартир по такому-то адресу.

Впрочем, практика показывает, что часто даже разговора по телефону не нужно - лже-коммунальщики исчезают сразу же после слов о том, что вы собираетесь позвонить на горячую линию.

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