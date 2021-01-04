Москвичей предупредили о мошенниках от лица «Мосводоканала»

Быть бдительными и не пускать в квартиру посторонних людей советуют москвичам. В столице в последнее время участились случаи визита мошенников, которые представляются сотрудниками "Мосводоканала".
Мошенники пытаются попасть в квартиру, где начинают пугать жильцов крайней степенью изношенности труб и настаивают на их срочной замене. Иногда вместо труб настоятельно рекомендуют заменить счетчики на воду или провести бесплатные пробы воды, которые непременно покажут плохое качество, а значит, хозяевам нужно будет срочно приобрести фильтр.
"Сотрудники "Мосводоканала" не осматривают и не меняют трубы внутри квартир, это должна делать управляющая компания, - подчеркивают в департаменте ЖКХ. - Также "Мосводоканал" не проверяет водосчетчики в квартирах и не занимается продажей и установкой бытовых фильтров".
Проверить, настоящий ли сотрудник коммунальных служб стоит перед вами, просто: нужно позвонить на круглосуточную горячую линию "Мосводоканала" по телефону 8(499)763-34-34 и спросить, отправляли ли сотрудников на обход квартир по такому-то адресу.
Впрочем, практика показывает, что часто даже разговора по телефону не нужно - лже-коммунальщики исчезают сразу же после слов о том, что вы собираетесь позвонить на горячую линию.
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