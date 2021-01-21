ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Гороскоп на 2021 год
-2021-
11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим...
Кому из знаков зодиака больше всего повезет в год Быка?
2021-01-02-14-01-37
Новый год сложится удачно для людей, которые умеют удерживать имеющиеся ресурсы и не боятся перемен во внешнем мире, рассказала астролог Ксения Шахова.
Годовые зарплаты Миллера и Грефа — суммы, которые страшно даже представить
2021-01-13-01-16-57
Журналистам удалось узнать, сколько зарабатывают главы «Газпрома» и «Сбербанка».
Стало известно о завещании создателя «Ералаша» Бориса Грачевского
2021-01-15-13-23-31
Создатель и худрук «Ералаша» Борис Грачевский, скончавшийся 14 января от коронавируса на 72-м году жизни, оставил всё нажитое своей последней молодой жене и маленькому...
Сын Никаса Сафронова сделал прививку от коронавируса, но она ему не помогла
2021-01-09-17-39-28
Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин рассказал о последствиях прививки от COVID-19.
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Московские власти установили прожиточный минимум на 2021 год
По инф. polit.ru   
21 Января 2021 г.
Изменить размер шрифта

Глава столицы Сергей Собянин утвердил уровень прожиточного минимума в Москве на 2021 год. На душу населения этот показатель составит 18 029 рублей, соотвествующий указ опубликован на официальном сайте мэра.

Московские власти установили прожиточный минимум на 2021 год

Согласно этому постановлению, величина прожиточного минимума для трудоспособного населения составит 20 589 рублей. Для пенсионеров — 13 496 рублей, для детей — 15 582 рубля.

9 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин установил прожиточный минимум в России на уровне в 11 653 рубля.

С 2021 года прожиточный минимум устанавливается сразу на год, а не на квартал, как это было прежде, отметили в правительстве. Кроме того, если раньше его величина определялась на основе расчета стоимости продуктов из потребительской корзины, то теперь она зависит от медианного среднедушевого дохода по стране.

Прожиточный минимум используется для оценки нуждаемости граждан при предоставлении мер государственной поддержки.

Про прожиточный минимум слышал, наверное, каждый взрослый человек. И хоть этот показатель представляет собой некую среднюю температуру по больнице, но тем не менее важен, потому что на его основе определяется размер ряда пособий и доплат. Вот только его размер, конечно, оставляет желать лучшего...

А вот ещё актуальное из финансовой сферы:

Polit.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 