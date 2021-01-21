Московские власти установили прожиточный минимум на 2021 год

Глава столицы Сергей Собянин утвердил уровень прожиточного минимума в Москве на 2021 год. На душу населения этот показатель составит 18 029 рублей, соотвествующий указ опубликован на официальном сайте мэра.

Согласно этому постановлению, величина прожиточного минимума для трудоспособного населения составит 20 589 рублей. Для пенсионеров — 13 496 рублей, для детей — 15 582 рубля.

9 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин установил прожиточный минимум в России на уровне в 11 653 рубля.

С 2021 года прожиточный минимум устанавливается сразу на год, а не на квартал, как это было прежде, отметили в правительстве. Кроме того, если раньше его величина определялась на основе расчета стоимости продуктов из потребительской корзины, то теперь она зависит от медианного среднедушевого дохода по стране.

Прожиточный минимум используется для оценки нуждаемости граждан при предоставлении мер государственной поддержки.

Про прожиточный минимум слышал, наверное, каждый взрослый человек. И хоть этот показатель представляет собой некую среднюю температуру по больнице, но тем не менее важен, потому что на его основе определяется размер ряда пособий и доплат. Вот только его размер, конечно, оставляет желать лучшего...



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Polit.ru

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