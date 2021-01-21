Московские власти установили прожиточный минимум на 2021 год

11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим...
Глава столицы Сергей Собянин утвердил уровень прожиточного минимума в Москве на 2021 год. На душу населения этот показатель составит 18 029 рублей, соотвествующий указ опубликован на официальном сайте мэра.
Согласно этому постановлению, величина прожиточного минимума для трудоспособного населения составит 20 589 рублей. Для пенсионеров — 13 496 рублей, для детей — 15 582 рубля.
9 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин установил прожиточный минимум в России на уровне в 11 653 рубля.
С 2021 года прожиточный минимум устанавливается сразу на год, а не на квартал, как это было прежде, отметили в правительстве. Кроме того, если раньше его величина определялась на основе расчета стоимости продуктов из потребительской корзины, то теперь она зависит от медианного среднедушевого дохода по стране.
Прожиточный минимум используется для оценки нуждаемости граждан при предоставлении мер государственной поддержки.
Про прожиточный минимум слышал, наверное, каждый взрослый человек. И хоть этот показатель представляет собой некую среднюю температуру по больнице, но тем не менее важен, потому что на его основе определяется размер ряда пособий и доплат. Вот только его размер, конечно, оставляет желать лучшего...
В Костромской области раскрыты два убийства пожилых людей, совершенных в корыстных целях. Добычей преступников стали совсем небольшие суммы денег. (Увы, но пожилые люди часто становятся жертвами преступников, за сбережениями стариков порой идет настоящая охота, пусть они даже и небольшие совсем... прим. МГ.)
Глава столицы Сергей Собянин утвердил уровень прожиточного минимума в Москве на 2021 год. На душу населения этот показатель составит 18 029 рублей, соотвествующий указ опубликован на официальном сайте мэра.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков дал журналистам комментарий о расследовании Навального, оно было посвящено «дворцу Путина». Песков заявил, что «тема была вброшена года три-четыре тому назад» и «ничего нового там не представлено».
Железнодорожный районный суд Пензы смягчил наказание бывшему министру здравоохранения региона Владимиру Стрючкову, осужденному за изнасилование врача. Стрючкова перевели из колонии общего режима в колонию-поселение.
Ленинский районный суд Саратова выпустил из-под стражи прокурора Кировского района города Андрея Пригарова, которому вменяют получение взяток на 33 млн рублей. Судья отклонил ходатайство следствия об аресте подозреваемого.
Стамбул оказался накрыт снегопадом, который начался в субботу вечером и продолжался с перерывами до понедельника. Это дало столь необходимый импульс самому густонаселенному городу страны, страдающему от отсутствия осадков и воды этой зимой.
К концу нынешнего столетия уровень Каспийского моря будет стремительно уменьшаться и упадет на 9-18 метров. К такому выводу пришли ученые из Marum, Центра морских исследований при Бременском университете. (Такие прогнозы не могут не беспокоить, а ведь это только один из многочисленных звоночков по теме изменения климата, а именно, глобального потепления. - прим. МГ.)
В старину люди не видели особой разницы между медициной и магией. Наука, которая только начала оформляться в странах запада, не спешила прийти на помощь к простым крестьянам. Поэтому большая часть населения Европы пользовалась неким суррогатом медицины, состоящим из причудливого сочетания травничества, откровенного суеверия и мистических практик. Славяне, по сути, мало выделялись из общей канвы, у них тоже временами практиковались странные и непонятные ритуалы, нацеленные на поддержание здоровья.
Биологи Алиреза Замани (Зоологический музей Университета Турку), Омид Миршамси (Университет имени Фирдоуси в Машхаде, Иран) и Юрий Марусик (Институт биологических проблем Севера ДО РАН) описали новый вид пауков и дали ему научное название в честь знаменитого канадского певца и поэта Леонарда Коэна.
Корреспондент «Медузы» Иван Голунов рассказал в суде, как его задерживали сотрудники УВД по ЗАО Москвы и затем избивали в отделе полиции. В Мосгорсуде прошло третье заседание по делу о подброшенных журналисту наркотиках.
В Норильске продолжают расследование гибели троих человек из-за схода лавины. По подозрению в халатности задержали еще двух диспетчеров дежурной службы, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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