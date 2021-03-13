Мошенники смогли развести на деньги даже генерала МВД!

Телефонные мошенники совсем распоясались. Они не боятся звонить даже людям высоких чинов и рангов. На этот раз они попали на генерала МВД из Петербурга. И что вы думаете? Он продиктовал им пин-код своей банковской карты!

Генерал МВД из Петербурга, имя которого не называется, стал жертвой телефонных мошенников. Преступление раскрыли за неделю, рассказал журналистам адвокат одного из злоумышленников Алексей Соколов.

По словам юриста, преступники действовали по «классической» схеме. Они позвонили генералу от имени службы безопасности банка и предложили перевести деньги на «безопасный» счет. Высокопоставленный полицейский сам продиктовал пин-код от карты. После этого деньги с его счета были списаны.

Клиент Соколова утверждает, что всего лишь обналичивал похищенное в банкомате в торговом комплексе на севере Петербурга. Его нашли в течение недели, и он уже раскаялся и выразил готовность возместить ущерб. Подельников задержанного пока ищут.

В прошлом году в России зафиксировали «взрывной рост» киберпреступности. По данным Сбербанка, число мошеннических звонков в стране достигло 15 млн. Только за первое полугодие преступникам удалось похитить примерно 4 млрд рублей — из них банки вернули клиентам около 485 млн рублей.

Общее число таких преступлений в январе 2021 года по сравнению с тем же месяцем прошлого года выросло на 32%, до 37 214. При этом их раскрываемость была на уровне 30,6%, что почти в два раза ниже раскрываемости по всем зарегистрированным преступлениям. Специалисты прогнозируют, что в этом году на телефоны россиян поступит 19 млн мошеннических звонков.

Polit.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...