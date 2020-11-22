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Мореплаватель, обогнувший Землю: вышла в свет книга об Иване Крузенштерне
По инф. portal-kultura.ru   
22 Ноября 2020 г.
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В Петербурге представили книгу о мореплавателе Иване Крузенштерне. Она приурочена к 250-летию со дня рождения адмирала.

В Петербурге представили книгу о мореплавателе Иване Крузенштерне

Выход книги приурочен к 250-летию путешественника, которое отмечается в этом году, рассказала исполнительный директор Всемирного клуба петербуржцев Наталья Сидоркевич.

Книга выпущена Всемирным клубом петербуржцев при поддержке ПАО «Газпром» в рамках культурно-просветительского проекта и будет разослана по библиотекам России и стран ближнего зарубежья. «Цифровая копия будет размещена на сайтах Президентской библиотеки им. Ельцина и библиотеки Русского географического общества», — рассказала Сидоркевич.

Книга стала итогом труда 35 авторов, которые в течение восьми лет собирали и изучали сведения о жизни, службе и научной деятельности Крузенштерна. По словам исследователя и издателя книги «Круг Крузенштерна» Алексея Крузенштерна, работа над книгой далась очень тяжело, новые факты о мореплавателе узнавали уже после отправки книги в печать.

Кстати:

  • Первое русское кругосветное плавание Крузенштерна длилось три года. Суда обогнули мыс Горн, прошли Тихий океан, побывали на множестве островов, в Японии, Китае, на Аляске, Камчатке и Сахалине. Этим путешествием в 1803 году началась целая эпоха замечательных русских кругосветных экспедиций.
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По инф. portal-kultura.ru

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