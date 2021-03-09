«Митинг снеговиков» в Архангельске: разошлись с полицией полюбовно

Полиция не нашла ничего запретного в «протестной акции снеговиков», которую устроила жительница деревни в Архангельской области. Снеговики держали в руках плакаты «Долой царя», «Это наша страна!!!», «Вова, между нами все кончено».

Напомним, что экологическая активистка Елена Калинина из деревни Зачачье слепила у себя во дворе несколько снеговиков и дала им в «руки» плакаты с надписями «Долой царя», «Это наша страна!!!», «Вова, между нами все кончено» и другими. Женщина сфотографировала снеговиков и выложила на своей странице во «ВКонтакте».

По словам Елены, она сделала все это без особенной цели — просто хотела посмешить своих подписчиков. Однако после публикации к женщине приехали полицейские, забрали у снеговиков плакаты и отправили картонки на экспертизу. С самой Елены взяли объяснения в участке. По ее словам, за полчаса, пока шла беседа, участковому постоянно звонили. Калинина предположила, что это были начальники из областного центра. Однако даже это не помогло — женщину в итоге отпустили без составления протокола.

Как сообщили ранее активисты сообщества «Поморье — не помойка!», районный отдел полиции уведомил Елену, что проверку прекратили за отсутствием состава административного правонарушения. Стало известно, что полицейские проверяли, не нарушила ли она установленный порядок проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.

Людей, которые недовольны политической жизнью в стране, не так уж и мало, только если раньше они молчали и терпели, то теперь из россиян постепенно уходит аполитичность и они все громче заявляют о том, что их не устраивает. Кто-то ходит на митинги, а кто устраивает вот такие креативные акции, но смысл у них в общем-то один...

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По инф. rosbalt.ru

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