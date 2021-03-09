«Митинг снеговиков» в Архангельске: разошлись с полицией полюбовно

Сотрудница Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Анастасия Проскурина, рассказавшая президенту РФ Владимиру Путину о низких зарплатах ученых, шокирована скандалом, который вызвали ее...
Во всем мире не перестают происходить смертельные случаи среди пожилых людей после вакцинации от коронавируса. Это, мягко говоря, пугает, хотя нам и говорят о том, что люди умирают не из-за вакцины, а сопутствующих заболеваний. Прививаться в связи с этим многие не спешат - почти половина россиян...
Полиция не нашла ничего запретного в «протестной акции снеговиков», которую устроила жительница деревни в Архангельской области. Снеговики держали в руках плакаты «Долой царя», «Это наша страна!!!», «Вова, между нами все кончено».
Напомним, что экологическая активистка Елена Калинина из деревни Зачачье слепила у себя во дворе несколько снеговиков и дала им в «руки» плакаты с надписями «Долой царя», «Это наша страна!!!», «Вова, между нами все кончено» и другими. Женщина сфотографировала снеговиков и выложила на своей странице во «ВКонтакте».
По словам Елены, она сделала все это без особенной цели — просто хотела посмешить своих подписчиков. Однако после публикации к женщине приехали полицейские, забрали у снеговиков плакаты и отправили картонки на экспертизу. С самой Елены взяли объяснения в участке. По ее словам, за полчаса, пока шла беседа, участковому постоянно звонили. Калинина предположила, что это были начальники из областного центра. Однако даже это не помогло — женщину в итоге отпустили без составления протокола.
Как сообщили ранее активисты сообщества «Поморье — не помойка!», районный отдел полиции уведомил Елену, что проверку прекратили за отсутствием состава административного правонарушения. Стало известно, что полицейские проверяли, не нарушила ли она установленный порядок проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.
Людей, которые недовольны политической жизнью в стране, не так уж и мало, только если раньше они молчали и терпели, то теперь из россиян постепенно уходит аполитичность и они все громче заявляют о том, что их не устраивает. Кто-то ходит на митинги, а кто устраивает вот такие креативные акции, но смысл у них в общем-то один...
В центре столицы на днях произошло серьезное ЧП – часть фасада обрушилась на автомобиль пенсионера в двух шагах от детской площадки. Дом этот отремонтировали всего год назад. Глава столичного муниципального округа Красносельский Илья Яшин винит со всем Сергея Собянина. Но так ли виноват московский градоначальник?
Полиция не нашла ничего запретного в «протестной акции снеговиков», которую устроила жительница деревни в Архангельской области. Снеговики держали в руках плакаты «Долой царя», «Это наша страна!!!», «Вова, между нами все кончено».
Власти всерьез решили перетрясти среднее профессиональное образование, и этой инициативе, в общем-то, можно поаплодировать. Почему? Просто наши внуки часто после девятого класса уходят именно в колледжи. И сталкиваются с тем, что учат там нередко по старинке. И не всегда востребованным вещам.
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В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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