Активистку из поморской деревни хотят наказать за «митинг снеговиков»

Жительницу Архангельской области проверяет полиция за «митинг снеговиков». 26 января она опубликовала на своей странице «ВКонтакте» фотографии «митинга» снежных фигур, которые стояли с табличками «Долой царя», «Это наша страна!!!», «Вова, между нами все кончено» и другими.

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Как рассказала в соцсетях активистка движения «Поморье не Помойка» Елена Калинина, она слепила несколько снеговиков у себя во дворе в деревне Зачачье и прикрепила к ним плакаты.

После публикации к женщине приехали полицейские, уничтожив снеговиков. «Протокол не составляли, так как снеговики замолчали и отказались свидетельствовать против себя», — заметила архангелогородка.

В то же время плакаты, по словам Калининой, забрали на экспертизу.

«Очень всех прошу не приписывать мне каких-то выдающихся способностей. Креативных снеговиков по стране много. Просто я активист и записи на моей странице отслеживаются органами. Всю работу по популяризации снеговиков сделала полиция. Выношу им свою благодарность. Лепим дальше!», - отметила позже на своей странице Вконтакте Елена Калинина.

Людей, которые недовольны политической жизнью в стране, не так уж и мало, только если раньше они молчали и терпели, то теперь из россиян постепенно уходит аполитичность и они все громче заявляют о том, что их не устраивает. Кто-то ходит на митинги, а кто устраивает вот такие креативные акции, но смысл у них в общем-то один...

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По инф. rosbalt.ru

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