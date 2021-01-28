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Активистку из поморской деревни хотят наказать за «митинг снеговиков»
По инф. rosbalt.ru   
28 Января 2021 г.
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Жительницу Архангельской области проверяет полиция за «митинг снеговиков». 26 января она опубликовала на своей странице «ВКонтакте» фотографии «митинга» снежных фигур, которые стояли с табличками «Долой царя», «Это наша страна!!!», «Вова, между нами все кончено» и другими.

Женщину из поморской деревни хотят наказать за «митинг снеговиков»

Как рассказала в соцсетях активистка движения «Поморье не Помойка» Елена Калинина, она слепила несколько снеговиков у себя во дворе в деревне Зачачье и прикрепила к ним плакаты.

После публикации к женщине приехали полицейские, уничтожив снеговиков. «Протокол не составляли, так как снеговики замолчали и отказались свидетельствовать против себя», — заметила архангелогородка.

В то же время плакаты, по словам Калининой, забрали на экспертизу.

«Очень всех прошу не приписывать мне каких-то выдающихся способностей. Креативных снеговиков по стране много. Просто я активист и записи на моей странице отслеживаются органами. Всю работу по популяризации снеговиков сделала полиция. Выношу им свою благодарность. Лепим дальше!», - отметила позже на своей странице Вконтакте Елена Калинина.

Людей, которые недовольны политической жизнью в стране, не так уж и мало, только если раньше они молчали и терпели, то теперь из россиян постепенно уходит аполитичность и они все  громче заявляют о том, что их не устраивает. Кто-то ходит на митинги, а кто устраивает вот такие креативные акции, но смысл у них в общем-то один...

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По инф. rosbalt.ru

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