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Минюст назвал требование ЕСПЧ освободить Навального «заведомо невыполнимым»
По инф. polit.ru   
20 Февраля 2021 г.
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ЕСПЧ потребовал немедленно освободить политика Алексея Навального. А глава Минюста РФ Константин Чуйкин заявил, что это требование «заведомо невыполнимо».

Минюст назвал требование ЕСПЧ освободить Навального «заведомо невыполнимым»

По словам Чуйченко, для выполнения требования Европейского суда по правам человека в российском законодательстве правовых оснований нет. Сам факт требования чиновник счел беспрецедентным.

«Во-первых, это явное и грубое вмешательство в деятельность судебной власти суверенного государства. Во-вторых, это требование является необоснованным и неправомерным, поскольку не содержит указания ни на один факт, ни на одну норму права, которые позволили бы суду вынести такое решение», — цитирует издание Чуйченко.

Требование немедленно освободить Навального ЕСПЧ 17 февраля. Адвокат Навального Ольга Михайлова заявила, что решения по 39 правилу ЕСПЧ исполняют без исключения все страны.

  • «Это крайне редкая процедура, которая исполняется всеми государствами без исключения. Я не помню, чтобы такие требования ЕСПЧ ранее озвучивал, именно по освобождению из СИЗО. Обжаловать это решение невозможно, оно должно быть незамедлительно исполнено. Если государство его не исполняет, то уже комитет министров должен повлиять на ситуацию. Но его исполняют все страны», — цитирует Михайлову «МБХ медиа».

2 февраля суд заменил политику Алексею Навальному условный срок на реальный — он проведет в колонии 2,8 года. Алексей Навальный в своей речи в суде заявил, что причина его уголовного преследования — личная обида Владимира Путина, а главная цель — запугать остальных противников действующей власти. Оппозиционер в очередной раз обвинил президента РФ в причастности к своему отравлению. Он потребовал своего немедленного освобождения, а также освобождения всех политзаключенных.

Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево 17 января, когда он вернулся после лечения в Германии. ФСИН потребовала заменить ему условный срок по делу «Ив Роше» на реальный в связи с тем, что Навальный не отмечался в ведомстве, находясь на испытательном сроке. В отношении оппозиционера возбуждено еще два уголовных дела: о клевете на ветерана, который снимался в ролике за поправки в Конституцию, и о мошенничестве с пожертвованиями Фонду борьбы с коррупцией (признан в России иностранным агентом - прим. ред.).

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