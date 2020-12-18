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Мигрантов в России за год стало в два раза меньше
|По инф. rosbalt.ru
|18 Декабря 2020 г.
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В настоящее время количество мигрантов в РФ составляет около 6 миллионов человек при том, что обычно эта цифра может достигать 11 миллионов человек.
По данным МВД РФ, ежегодно в России находится 9-11 млн иностранных граждан, однако в нынешнем году их количество снизилось до 6,3 млн.
При этом в МВД отметили, что разрешение на временное проживание или вид на жительство есть примерно у 1 млн мигрантов.
Уточняется, что большинство трудовых мигрантов, стоящих на учете, работают по патентам в крупных городах или экономических центрах.
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