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Мэр-пенсионер из Томска насамовольничал на 11 миллионов!
По инф. polit.ru   
27 Февраля 2021 г.
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Прокуратура Томской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против арестованного и отстраненного от поста 61-летнего мэра Томска Ивана Кляйна.  Напомним, в отношении чиновника возбуждено сразу три уголовных дела! https://moi-goda.ru/chto-sluchilos/mer-tomska-stal-figurantom-esche-odnogo-ugolovnogo-dela

Мэр-пенсионер из Томска насамовольничал на 11 миллионов!

Кляйна обвиняют по статьям ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления) и ст. 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности). Ущерб от его действий составил 11 млн рублей. Дело направят для рассмотрения в Советский районный суд Томска. Ущерб от его действий составил 11 млн рублей.

Мэра Томска задержали утром 13 ноября. Сотрудники ФСБ ворвались прямо на совещание, в котором он участвовал. По версии следствия, Кляйн в 2016 году, работая в интересах ОАО «Томское пиво», которым управляет его супруга, потребовал внести в генплан города фальшивые данные о наличии вокруг земель компании 300-метровой санитарной зоны. Из-за этого отказали бизнесмену, который хотел построить возле завода жилые дома.

Кроме того, по данным Генпрокуратуры, с января 2015 по апрель 2016 года обвиняемый незаконно потребовал от подчиненных без проведения торгов предоставить его дочери муниципальный участок в Томске.

Сейчас Кляйн отстранен от должности мэра. Под арестом он должен находиться до 13 марта. В томском Научно-исследовательском институте онкологии 25 февраля чиновнику провели операцию. Его адвокаты сообщали, что следствие препятствует его лечению.

Ивану Кляйну 61 год. Он занимал пост мэра Томска с 2013 года. До этого Кляйн возглавлял одно из крупнейших пивоваренных предприятий Сибири — ОАО «Томское пиво». В течение четырех созывов, с 1997 по 2013 год, Кляйн был депутатом Томской областной думы.

Polit.ru

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