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Томск остался без мэра: в «превышении полномочий» мужика заподозрили

По инф. rosbalt.ru   
16 Ноября 2020 г.
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До января следующего года арестован мэр Томска Иван Кляйн. Кировский районный суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 13 января 2021 года.

Мэра Томска арестовали на два месяца

Кляйн был задержан 13 ноября прямо во время селекторного совещания. В наручниках его доставили в Следственный комитет России. Его обвинили в превышении должностных полномочий.

По предварительным данным СК РФ, чиновник в 2016 году, действуя в интересах ОАО «Томское пиво», основным акционером которого он является, потребовал от начальника департамента градостроительства и архитектуры мэрии внести в геоинформационную систему «ГеоКад» недостоверные сведения о наличии 300 метровой санитарно-защитной зоны у земельного участка ОАО «Томское пиво» и подготовить на этом основании постановление об отказе в удовлетворении заявления предпринимателя об изменении территориальной зоны, а затем, в январе 2017 года, утвердил этот документ. В итоге заявление предпринимателя, который хотел строить на прилегающей к заводу территории многоэтажные дома, было отклонено.

Вину Кляйн не признал. Чиновнику грозит лишение свободы сроком до семи лет.

Иван Кляйн стал главой Томска в 2013 году. До этого он занимал пост генерального директора ОАО «Томское пиво», а также был депутатом думы Томской области.

***

СМИ сообщили, что супруга мэра Томска Ивана Кляйна попыталась спасти более 1 млрд рублей, спрятанных в подушке, сообщает «Комсомольская правда».

По данным издания, во время обысков супруга Кляйна попыталась спасти деньги, выбросив в окно спальни подушку. Внизу ее поймал водитель предприятия «Томское пиво», акционером которого является томский мэр. Водитель был задержан и, как рассказал источник газеты, в подушке следователи нашли карты российских и швейцарских банков, на счетах которых оказалось около 1,3 млрд рублей.

Всего же на личных счетах семьи Кляйн нашли более 7 млрд рублей.

Между тем в прошлом году семья мэра задекларировала доход чуть более 400 млн рублей, о миллиардах речь не шла.

  • Сводка происшествий на нашем сайте - по ссылке.

По инф. rosbalt.ru

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