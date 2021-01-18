Мэр Томска стал фигурантом еще одного уголовного дела

11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим...
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В отношении мэра Томска Ивана Кляйна возбудили третье уголовное дело. Как сообщили в СК РФ по Томской области, он обвиняется в незаконном участии в предпринимательской деятельности.
По версии следствия, Кляйн, находясь на поту мэра, якобы с октября 2013 года по ноябрь 2020-го лично, а также через доверенное лицо принимал участие в управлении деятельностью ОАО «Томское пиво», оказывал покровительство этой организации.
Третье уголовное дело объединили в одно производство с двумя другими, ранее возбужденными — так, его подозревают также в превышении должностных полномочий. По данным оперативников, в 2016 году Кляйн поручил внести сведения о наличии у «Томского пива» 300-метровой санитарно-защитной зоны, в результате чего местный предприниматель не смог построить на своем земельном участке многоквартирные дома. При этом Кляйн является основным акционером «Томского пива» и ранее руководил этим предприятием. Другое дело связано с земельным участком, выделенным дочери Кляйна.
Суд арестовал его на два месяца и отстранил от должности мэра. Кляйн отрицает вину по уголовным делам.
Также возбуждено уголовное дело против жены Кляйна — по ч. 1 ст. 318 УК РФ (Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Сопротивление женщина оказала при проведении обыска по делу мужа. СМИ писали, что она пыталась спасти деньги, выбросив в окно спальни подушку с банковскими картами.
Два десятка лет нахождения Владимира Путина на посту президента России сопровождались самыми разными спорами. На все упреки критиков главы государства его сторонники отвечали почти одинаково, указывая на привнесенную им «стабильность». Но почему же тогда элиты торопятся покинуть страну?
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Будущее сулит перемены. Например, осенью состоятся парламентские выборы, и уже сейчас начинается борьба за места в Государственной думе. Еще раньше стартовал передел в бизнес-кланах, а в перспективе – выборы президента. События непроходные, и на этой волне споры, что ждет страну, конечно, кипят. Представляем одно из любопытных мнений – политолога Станислава Белковского.
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Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов во время проверки выяснила, что в столицу поставили 9,9 млн использованных одноразовых перчаток. Это могло способствовать массовому заболеванию жителей. (Ничем иным как халатностью и попустительством это не назовешь! - прим. МГ.)
Что бы мы делали сейчас без интернет-магазинов, даже представить сложно. Ведь это удобно, потому что «торговые ряды» находятся прямо в компьютере и ходить для того, чтобы выбрать необходимую вещь никуда не нужно. Можно устроиться в кресле и совершать себе в удовольствие виртуальный шопинг. Интернет-магазины – это еще и безопасно, что актуально с учетом ситуации с распространением коронавируса, так как онлайн-шопинг часто дело одного человека, а рядом могут оказаться только лишь домоцадцы – нет очередей и скопления людей. Еще интернет-магазины – это экономия средств, так как часто онлайн-магазины предлагают воспользоваться промокодами (очень много предложений, к слову, можно найти вот на этом сервисе https://zenpromokod.ru/coupon-store/ormatek-com).
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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