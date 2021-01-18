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Мэр Томска стал фигурантом еще одного уголовного дела
По инф. rosbalt.ru   
18 Января 2021 г.
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В отношении мэра Томска Ивана Кляйна возбудили третье уголовное дело. Как сообщили в СК РФ по Томской области, он обвиняется в незаконном участии в предпринимательской деятельности.

Мэр Томска стал фигурантом еще одного уголовного дела

По версии следствия, Кляйн, находясь на поту мэра, якобы с октября 2013 года по ноябрь 2020-го лично, а также через доверенное лицо принимал участие в управлении деятельностью ОАО «Томское пиво», оказывал покровительство этой организации.

Третье уголовное дело объединили в одно производство с двумя другими, ранее возбужденными — так, его подозревают также в превышении должностных полномочий. По данным оперативников, в 2016 году Кляйн поручил внести сведения о наличии у «Томского пива» 300-метровой санитарно-защитной зоны, в результате чего местный предприниматель не смог построить на своем земельном участке многоквартирные дома. При этом Кляйн является основным акционером «Томского пива» и ранее руководил этим предприятием. Другое дело связано с земельным участком, выделенным дочери Кляйна.

Суд арестовал его на два месяца и отстранил от должности мэра. Кляйн отрицает вину по уголовным делам.

Также возбуждено уголовное дело против жены Кляйна — по ч. 1 ст. 318 УК РФ (Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Сопротивление женщина оказала при проведении обыска по делу мужа. СМИ писали, что она пыталась спасти деньги, выбросив в окно спальни подушку с банковскими картами.

По инф. rosbalt.ru

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