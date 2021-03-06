Мэр Кемерова рассказал, как сломал в гараже пять ребер

Глава города Кемерово Илья Середюк стал жертвой случая - он оступился в гараже и сломал сразу пять ребер! (Вот и еще один пример того, что травму можно получить в любом месте, даже тогда, когда, казалось бы, ничто этого не предвещает. - прим. МГ.)

— В минувшее воскресенье, в первой половине дня, часов в одиннадцать, я занимался хозяйственными делами в своем гараже, — рассказал Илья Середюк на своей странице в Instagram. — Перетаскивал ящик с инструментами, оступился и примерно с высоты в полтора метра я упал и получил травмы.

В травмпункте пятой поликлиники мэру сделали рентген. Медики обнаружили у него перелом пяти ребер и госпитализировали.

Мэра госпитализировали в травматологическое отделение Кузбасской клинической больницы скорой медицинской помощи имени Подгорбунского. Середюк чувствует себя хорошо и идет на поправку.

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