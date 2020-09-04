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Медсестра жестоко унизила лежачего больного при замене памперса
По инф. rosbalt.ru   
04 Сентября 2020 г.
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Житель Екатеринбурга показал, как жестоко отнеслась к нему медработница во время деликатной процедуры замены памперса в отделении для больных с коронавирусом.

Медсестра жестоко унизила лежачего больного в ковидном отделении больницы Екатеринбурга

Как рассказал Николай Александров в Instagram, он лежит в отделении для больных с COVID-19 в городской больнице № 14. Около пяти утра он попросил медсестру поменять ему памперс. После спортивной травмы мужчина не может ходить и передвигается в инвалидном кресле.

«Зову медсестру, чувствую, что лежу в луже, на что получаю много мата и, наверное, трудно поверить в это, но меня начинает бить медсестра. За что? Беру телефон, начинаю снимать, предупредив об этом, но поведение медсестры осталось неизменным», — рассказал пациент.

На видео медсестра в защитном костюме требует от лежачего мужчины: «Быстро! Быстро задницу поднимай». Он отвечает, что не может этого сделать и требует нормального отношения. В ответ слышит: «Совсем [обнаглел]. Утром бы поменяли, мы тоже должны отдохнуть». Коллега пытается ее успокоить и предлагает сама заняться процедурой, но медсестра не реагирует.

Николай попросил считать это видео официальным обращением в правоохранительные органы по факту нарушения прав человека и унижения личности и достоинства.

В управлении здравоохранения Екатеринбурга пообещали провести проверку. Там заверили, что вынесут административное решение в отношении сотрудницы, позволившей себе неподобающее поведение, сообщает Znak.com.

Нет, нельзя быть таким равнодушным и жестоким к пациентам, которым и так приходится несладко. Плюс ко всему добавилось вот это особенное отношение к пациентам с коронавирусом, к ним относятся, не побоимся этого сказать, как к людям третьего сорта и всячески стараются обходить их стороной. Ничего иным как цинизмом и непрофессионализмом это назвать нельзя.

А вот еще нескольких непростых историй:

По инф. rosbalt.ru

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