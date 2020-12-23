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Медики выступили против ношения масок в школах
По инф. rosbalt.ru   
23 Декабря 2020 г.
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Маски для лица в школах создают «атмосферу страха» и противоречат рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом заявили британские медики.

Сотни ученых, медиков, педиатров и клинических психологов в Британии подписали открытое письмо премьер-министру Великобритании, в котором призвали правительство страны срочно отозвать рекомендации по ношению масок в учебных заведениях.

Подписавшие письмо эксперты отметили, что даже ВОЗ предупреждают, что прежде чем вводить рекомендации в школах, нужно провести анализ воздействия масок на физическое и психическое здоровье детей, а также на их развитие, обучение и посещаемость.

Против выступают и родители детей. Кроме того, маски для учителей затрудняют обучение детей с особыми образовательными потребностями, которые, например, могут читать только по губам или полагаться на мимику. Также «маски усугубляют атмосферу страха» среди детей, указано в письме.

Там также содержится призыв в срочном порядке уведомить школы и детские сады о том, что использование масок в классах «не нужно, потенциально вредно и должно быть прекращено».

Добавим, большинство специалистов в мире считают, что ношение масок снижает уровень опасности заражения коронавирусом.

Ситуация с ношением масок повсеместно сложилась весьма противоречивая. С одной стороны, они, конечно, не всегда уместны и удобны, а с другой стороны создают иллюзию защиты от коронавируса. Почему иллюзию? Да потому, что де-факто они могут защитить от вируса только в том случае, если правильно используются. А носят их по правилам только, наверное, одна пятая часть населения, и то, в лучшем случае. Вот и возникает вопрос - так носить все-таки или просто руководствоваться здравым смыслом?

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По инф. rosbalt.ru

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