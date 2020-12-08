Массовых мероприятий в российских школах не будет до 2022 года

Роспотребнадзор продлевает на год действия санитарных правил для школ и детских садов, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача РФ Анны Поповой.

Так, правила о запрете проведения массовых мероприятий в школах, детских садах были приняты в июне и действовали до 1 января 2021 года. Теперь же, согласно документу, они продлеваются до 1 января 2022 года.

Помимо запрета на массовые мероприятия, санитарные правила предусматривают также обязательную проверку температуры у детей и взрослых с ведением специального журнала, запрет массовых мероприятий «с участием различных групп лиц», за каждым классом будет закреплен отдельный кабинет. Также при проведении аттестации в школах должна соблюдаться социальная дистанция в 1,5 м.

В детсадах игрушки должны дезинфицироваться ежедневно.

Руководство образовательных и досуговых учреждений должно позаботиться о том, чтобы при входе в здание, а также в столовые и уборные были установлены антисептики.

Аналогичные требования касаются также оздоровительных лагерей, учреждений дополнительного образования, игровых комнат в торговых центрах и аэропортах и спортивных детских организаций.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов допустил перевод школьников на дистанционное обучение. Он уточнил, что речь идет об учениках средней и старшей школы. Как заявляли врачи, серьезной особенностью осенней волны является заразность детей. Они стали дольше представлять опасность для окружающих — по 3-4 недели.

По инф. rosbalt.ru

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