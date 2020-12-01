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«Марш мудрости» против Лукашенко: силовики окружили огромную колонну пенсионеров
По инф. rosbalt.ru   
01 Декабря 2020 г.
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В Минске понедельник, 30 ноября, стал днем протестного шествия пожилых людей. Бабушки и дедушки, которым надоел Александр Лукашенко на посту президента Белоруссии, вновь двинулись по центру города от Красного костела.

«Марш мудрости» против Лукашенко: силовики окружили огромную колонну пенсионеров (видео)

Вскоре путь манифестантам, скандирующим «Позор!», преградили патрульные автомобили милиции.

Колонна продолжила движение по альтернативному маршруту. Пенсионеры маршировали в окружении силовиков, распевая «Священную войну».

«Бабушки и деды, идем до победы!» — также скандировали демонстранты. В акции принимает участие и другая «социальная группа» — медики.

На проспекте Независимости часть протестующих взяли в кольцо «неизвестные в шлемах», произошла стычка.

Белорусы проводят акции протеста против главы государства ежедневно начиная с 9 августа. От Лукашенко требуют уйти в отставку, заявляя, что его победа на очередных выборах была нечестной. На митингах 29 ноября по всей стране задержали более 300 человек.

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По инф. rosbalt.ru

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