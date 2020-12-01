«Марш мудрости» против Лукашенко: силовики окружили огромную колонну пенсионеров

В Минске понедельник, 30 ноября, стал днем протестного шествия пожилых людей. Бабушки и дедушки, которым надоел Александр Лукашенко на посту президента Белоруссии, вновь двинулись по центру города от Красного костела.

Вскоре путь манифестантам, скандирующим «Позор!», преградили патрульные автомобили милиции.

Колонна продолжила движение по альтернативному маршруту. Пенсионеры маршировали в окружении силовиков, распевая «Священную войну».

«Бабушки и деды, идем до победы!» — также скандировали демонстранты. В акции принимает участие и другая «социальная группа» — медики.

На проспекте Независимости часть протестующих взяли в кольцо «неизвестные в шлемах», произошла стычка.

Стычка пенсионеров с неизвестными в шлемах на проспекте Независимости. pic.twitter.com/pvye2XzhSK — TUT.BY (@tutby) November 30, 2020

Белорусы проводят акции протеста против главы государства ежедневно начиная с 9 августа. От Лукашенко требуют уйти в отставку, заявляя, что его победа на очередных выборах была нечестной. На митингах 29 ноября по всей стране задержали более 300 человек.

Еще наши заголовки о положении дел в Белоруссии:

По инф. rosbalt.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...