«Марш мудрости» против Лукашенко: силовики окружили огромную колонну пенсионеров

Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
В Минске понедельник, 30 ноября, стал днем протестного шествия пожилых людей. Бабушки и дедушки, которым надоел Александр Лукашенко на посту президента Белоруссии, вновь двинулись по центру города от Красного костела.
Вскоре путь манифестантам, скандирующим «Позор!», преградили патрульные автомобили милиции.
Колонна продолжила движение по альтернативному маршруту. Пенсионеры маршировали в окружении силовиков, распевая «Священную войну».
«Бабушки и деды, идем до победы!» — также скандировали демонстранты. В акции принимает участие и другая «социальная группа» — медики.
На проспекте Независимости часть протестующих взяли в кольцо «неизвестные в шлемах», произошла стычка.
Белорусы проводят акции протеста против главы государства ежедневно начиная с 9 августа. От Лукашенко требуют уйти в отставку, заявляя, что его победа на очередных выборах была нечестной. На митингах 29 ноября по всей стране задержали более 300 человек.
В Минске понедельник, 30 ноября, стал днем протестного шествия пожилых людей. Бабушки и дедушки, которым надоел Александр Лукашенко на посту президента Белоруссии, вновь двинулись по центру города от Красного костела.
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна рассказала о курьезном случае, который произошел с ней в США. Анна, сидя на лавочке со своим молодым человеком в Нью-Йорке, вдруг заметила голливудского актера Леонардо Ди Каприо.
Одно из направлений деятельности Дома народов России – привлечение молодежи для сохранения, развития, возрождения национальных культур в нашей стране. Эту задачу выполняет и проведенный учреждением 27 ноября научно-практический марафон. В него вошли несколько онлайн-мероприятий: мастер-класс для молодежи «Социальное проектирование в области национальной политики Российской Федерации»; семинар для студентов «Внешние и внутренние вызовы и угрозы национальной политике Российской Федерации»; семинар-совещание «Роль Федеральных национально-культурных автономий России в реализации государственной национальной политики» и научная конференция «Роль науки в реализации государственной национальной политики Российской Федерации».
Жительница Татарстана рассказала, что экипаж ГИБДД оставил ее и двух маленьких детей в автомобиле с открытым окном. (Абсолютно возмутительная история. Неправильно здесь поступили сотрудники ГИБДД - прим. МГ)
В регионах России прошли акции против развала медицины. Указывая на проблемы в отечественном здравоохранении во время пандемии коронавируса, участники также критиковали федеральную власть за другие «антинародные» инициативы.
В Иркутской области задержана бывший министр здравоохранения Наталия Ледяева, недавно подавшая в отставку из-за скандала с контрафактными медицинскими масками. Ее подозревают в особо крупном мошенничестве.
Весной нынешнего года исполнилось 25 лет со дня убийства известного российского телеведущего и первого гендиректора телеканала «ОРТ» Влада Листьева. Между тем разговоры об обстоятельствах гибели одного из самых популярных и успешных медиаменеджеров страны того времени не утихают до сих пор.
Правительство Литвы в течение недели рассмотрит законопроект, по которому граждане Беларуси смогут рассчитывать на бесплатное предоставление визы в случае, если на Родине их ожидает политическое преследование.
В одном из детских домов Нижнего Новгорода решили «воспитать семейные ценности» у детей, которые по разным причинам остались без родителей, и провели там День матери. В итоге у одного из детей случился нервный срыв. (Конечно же не у всех детей есть родители, социальное сиротство - это, к сожалению, очень распространенное явление, и дети с их тонкой и уязвимой психикой здесь точно ни в чем не виноваты.- прим. МГ)
Международный песенный конкурс «Детское Евровидение – 2020», финал которого состоялся 29 ноября в формате телемоста из-за пандемии коронавирусной инфекции, выиграла певица из Франции Валентина с песней J'imagine («Я представляю себе»).
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.