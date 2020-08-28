Маркировка домашних питомцев: «время Ч» уже не за горами

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Обязательная маркировка домашних животных будет введена с 2021 года. Говорилось о ней уже давно, но только сейчас созданы все условия и опубликован законопроект Минсельхоза РФ. Подвергаться маркировке будут все домашние животные, содержащиеся у людей. Ожидаемо, что мероприятие будет проводиться за счет владельцев.
Маркировка во многих странах норма. А зачем она?
Маркировка домашних животных, преимущественно посредством чипирования, проводится во всех цивилизованных странах и это стало такой же нормой, как и профилактические прививки против наиболее распространенных заболеваний.
Маркировка позволяет вести достоверный учет домашних животных, проводить их идентификацию в случае потери, судебных споров, безответственного отношения к их содержанию. В частности, это позволяет отследить безответственных хозяев, которые просто выбрасывают надоевших животных на улицу, и привлечь их к ответственности.
Зоозащитные организации с помощью системы идентификации проводят контроль над численностью и миграцией животных, их отловом для передачи в приюты и поиском хозяев.
Способы маркировки питомца и цена вопроса
Маркировке будут подвергаться все виды домашних животных, владельцу будет предоставлено право самому выбрать способ. Их существует несколько.
Наиболее распространенным и надежным способом маркировки является чипирование, которое производится однократно, представляет собой имплантацию под кожу животного микрочипа, содержащего в себе уникальный индивидуальный номер.
Этот номер регистрируется в единой международной базе данных и принадлежит животному в течение всей его жизни. Стоимость микрочипа в России, в зависимости от его разновидности – от 100 до 200 рублей, его установка от 50-150 рублей.
Второй распространенный способ идентификации – клеймение, по принципу татуировки, которое осуществляется при помощи специального клейматора в паху или ухе животного. Стоимость тату – от 200 до 500 рублей.
Помимо этого, будут доступны и другие виды маркировки: при помощи бирки, кольца или специального жетона на ошейник. Они более дешевые, но менее надежные, не позволяющие идентифицировать животное, в случае их утери или при возникновении судебных споров.
Как маркировка будет происходить у нас
Маркировкой домашних животных в России будут заниматься государственные ветеринарные службы и аттестованные специалисты.
Учет и занесение информации о животном в единую базу данных будет осуществляться бесплатно.
Маркировку домашних животных, рожденных до 1 января 2021 года, планируется провести в течение пяти лет, до 31 декабря 2025 года включительно. Тех, которые родились после вступления закона в силу, с 1 января 2022 года будут чипировать.
За уклонение от маркировки животных, владельцы будут подвергаться административному наказанию и штрафам в размере от 500 до 1000 рублей.
В любом деле лучше, если есть какая-то упорядоченность. И если она возможна, её стоит создать. Правда, со списком домашних животных хорошо бы ознакомиться поподробнее, чтобы не было недопонимания. Вот рыбок чипировать надо, к примеру, свинок или хомячков?
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Обязательная маркировка домашних животных будет введена с 2021 года. Говорилось о ней уже давно, но только сейчас созданы все условия и опубликован законопроект Минсельхоза РФ. Подвергаться маркировке будут все домашние животные, содержащиеся у людей. Ожидаемо, что мероприятие будет проводиться за счет владельцев.
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