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Мария Максакова решила проверить своё родство с Иосифом Сталиным и сдала ДНК
|Марина Слиж, 1RRE
|29 Августа 2020 г.
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Оперная дива Мария Максакова публично прошла ДНК-тест, чтобы установить свое родство с вождем СССР Иосифом Сталиным. Звезда уверяет, что не претендует на наследство в качестве родственницы Сталина, а действует исключительно из желания узнать свою настоящую родословную.
Своим семейным деревом Мария Максакова интересуется уже давно. Еще будучи маленькой, она узнала, что ее бабушка, также Мария Максакова, была фавориткой вождя СССР Иосифа Сталина. Бабушка также была оперной дивой и пользовалась популярностью среди слушателей, особенно среди влиятельных. Сталин же питал к женщине особо нежные чувства, даже называя ее «своей Кармен».
Супруг дивы был расстрелян в послевоенное время. Бабушка же в ссылку не попала, продолжая блистать на оперных сценах страны. Данный факт доказал семье артистки, что отношения с властью у прародительницы были близкими, и она пользовалась некоторыми поблажками, которые для других жителей государства были непонятными и недоступными.
Мария Максакова решила поставить точку в загадочной истории раз и навсегда. Она подозревала, что может быть внучкой великого Иосифа Сталина, так как бабушку с вождем связывали более близкие отношения, чем у певицы с преданным поклонником. Оперная дива получила разрешение у наследников вождя на прохождение ДНК-теста.
Накануне в программе «Пусть говорят» на Первом канале обнародовали результат пройденного теста. Как отказалось, родства с внуком Сталина, Юрием Давыдовым, у Максаковой вовсе нет — вероятность составила менее 5%. А вот правнуку Сталина, Селиму Бансааду, певица вполне может оказаться двоюродной сестрой, так как родство подтвердилось на 56%.
Прохождения одного теста недостаточно для установления или опровержения родства, из-за чего оперной диве предложили пройти более детальный анализ.
Мария Максакова пообещала вернуться в Россию
Максакова уверена, что является внучкой Сталина, а потому готова и далее доказывать свое родство с вождем. Она даже согласилась на приезд в Россию для прохождения подробного обследования.
«Доказанные» наследники Сталина согласны на сотрудничество с певицей. Максакова уверяет, что никакого материального интереса к данной теме не испытывает. Ее просто волнует правда о своих корнях, и никакие наследственные претензии предъявлять родственникам Сталина она не собирается.
Дата возвращения Марии Максаковой в Москву пока неизвестна. Вероятнее всего, певица не будет афишировать свой приезд, так как на Родине к ней складывается неоднозначное отношение. Многие жалеют оперную диву, которая в относительно молодом возрасте осталась вдовой. Другие же осуждают, ведь ради супруга, обвиненного в мошенничестве Дениса Вороненкова, она сбежала из России в Украину, бросив на родине двоих детей.
Чем прославилась Мария Максакова: биография и личная жизнь
43-летняя оперная дива Мария Максакова с 2011 по 2016 год была депутатом Государственной Думы от партии «Единая Россия». Оппозиционные настроения у исполнительницы наблюдались еще до замужества с откровенным критиком власти Денисом Вороненковым, также депутатом.
Мария Максакова в свое время была единственным депутатом Госдумы, который проголосовал против законопроекта, запрещающего российских сирот усыновлять гражданам США. Также она не участвовала в принятии законопроекта о нетрадиционных отношениях, заявив, что формулировки закона должны быть скорректированы в сторону толерантности и уважения к выбору каждого. Поправки были отклонены большинством.
В 2015 году певица официально вышла замуж за Дениса Вороненкова. Это был ее первый брак, хотя артистка уже имела двоих детей — сына и дочь, рожденных в отношениях с криминальным авторитетом Владимиром Тюриным. После расставания родителей дети остались жить с отцом. В браке Мария родила сына Ивана.
В конце 2016 года Мария Максакова с супругом переехала в Украину, якобы скрываясь от политического преследования. Официально супруга артистки обвиняли в мошенничестве.
В марте 2017 года Денис Вороненков был застрелен на улице в Киеве. Мария Максакова уверена, что в супруга стрелял киллер по заказу российских властей. В 2018 году появилась новость о новом замужестве артистки, но после оказалось, чтоб брак был фиктивным.
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