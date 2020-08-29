Мария Максакова решила проверить своё родство с Иосифом Сталиным и сдала ДНК

Оперная дива Мария Максакова публично прошла ДНК-тест, чтобы установить свое родство с вождем СССР Иосифом Сталиным. Звезда уверяет, что не претендует на наследство в качестве родственницы Сталина, а действует исключительно из желания узнать свою настоящую родословную.

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Своим семейным деревом Мария Максакова интересуется уже давно. Еще будучи маленькой, она узнала, что ее бабушка, также Мария Максакова, была фавориткой вождя СССР Иосифа Сталина. Бабушка также была оперной дивой и пользовалась популярностью среди слушателей, особенно среди влиятельных. Сталин же питал к женщине особо нежные чувства, даже называя ее «своей Кармен».

Супруг дивы был расстрелян в послевоенное время. Бабушка же в ссылку не попала, продолжая блистать на оперных сценах страны. Данный факт доказал семье артистки, что отношения с властью у прародительницы были близкими, и она пользовалась некоторыми поблажками, которые для других жителей государства были непонятными и недоступными.

Мария Максакова решила поставить точку в загадочной истории раз и навсегда. Она подозревала, что может быть внучкой великого Иосифа Сталина, так как бабушку с вождем связывали более близкие отношения, чем у певицы с преданным поклонником. Оперная дива получила разрешение у наследников вождя на прохождение ДНК-теста.

Накануне в программе «Пусть говорят» на Первом канале обнародовали результат пройденного теста. Как отказалось, родства с внуком Сталина, Юрием Давыдовым, у Максаковой вовсе нет — вероятность составила менее 5%. А вот правнуку Сталина, Селиму Бансааду, певица вполне может оказаться двоюродной сестрой, так как родство подтвердилось на 56%.

Прохождения одного теста недостаточно для установления или опровержения родства, из-за чего оперной диве предложили пройти более детальный анализ.

Мария Максакова пообещала вернуться в Россию

Максакова уверена, что является внучкой Сталина, а потому готова и далее доказывать свое родство с вождем. Она даже согласилась на приезд в Россию для прохождения подробного обследования.

«Доказанные» наследники Сталина согласны на сотрудничество с певицей. Максакова уверяет, что никакого материального интереса к данной теме не испытывает. Ее просто волнует правда о своих корнях, и никакие наследственные претензии предъявлять родственникам Сталина она не собирается.

Дата возвращения Марии Максаковой в Москву пока неизвестна. Вероятнее всего, певица не будет афишировать свой приезд, так как на Родине к ней складывается неоднозначное отношение. Многие жалеют оперную диву, которая в относительно молодом возрасте осталась вдовой. Другие же осуждают, ведь ради супруга, обвиненного в мошенничестве Дениса Вороненкова, она сбежала из России в Украину, бросив на родине двоих детей.

Чем прославилась Мария Максакова: биография и личная жизнь

43-летняя оперная дива Мария Максакова с 2011 по 2016 год была депутатом Государственной Думы от партии «Единая Россия». Оппозиционные настроения у исполнительницы наблюдались еще до замужества с откровенным критиком власти Денисом Вороненковым, также депутатом.

Мария Максакова в свое время была единственным депутатом Госдумы, который проголосовал против законопроекта, запрещающего российских сирот усыновлять гражданам США. Также она не участвовала в принятии законопроекта о нетрадиционных отношениях, заявив, что формулировки закона должны быть скорректированы в сторону толерантности и уважения к выбору каждого. Поправки были отклонены большинством.

В 2015 году певица официально вышла замуж за Дениса Вороненкова. Это был ее первый брак, хотя артистка уже имела двоих детей — сына и дочь, рожденных в отношениях с криминальным авторитетом Владимиром Тюриным. После расставания родителей дети остались жить с отцом. В браке Мария родила сына Ивана.

В конце 2016 года Мария Максакова с супругом переехала в Украину, якобы скрываясь от политического преследования. Официально супруга артистки обвиняли в мошенничестве.

В марте 2017 года Денис Вороненков был застрелен на улице в Киеве. Мария Максакова уверена, что в супруга стрелял киллер по заказу российских властей. В 2018 году появилась новость о новом замужестве артистки, но после оказалось, чтоб брак был фиктивным.

По инф. 1RRE

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