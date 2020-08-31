Лжесотрудник Третьяковки заработал на подделках 50 миллионов!

Некогда Марина Журавлёва была одной из самых популярных звёзд нашей страны. В 90-е её голос любили миллионы, но она неожиданно решила всё бросить и уехала в чужую страну, которая стала для Марины новым...
В Москве мошенник сумел за два года заработать 60 млн рублей на продаже поддельных картин. Злоумышленник входил в доверие к жертвам, выдавая себя за сотрудника Третьяковской галереи.
С июля 2016 года по май 2017 29-летний лже-искусствовед взял у знакомого в долг 50 млн рублей под залог якобы оригинальных картин. После этого мошенник перестал выходить на связь. Спустя год мужчина таким же способом получил еще 10 миллионов.
Аферист выдавал за подлинные копии картин «Натюрморт с сиренью» Виктора Борисова-Мусатова, «Натюрморт с букетом пионов» Бориса Кустодиева, «Еврейская Венера» Михаила Ларионова и «Пространственно-силовое построение» Любови Поповой.
Частный рынок предметов искусства всегда считался довольно закрытой сферой. В России отсутствуют механизмы достаточных правовых гарантий защиты приобретателя и собственника объекта искусства. Нет и специальных, зарекомендовавших себя институтов и организаций, которые брали бы на себя часть рисков, связанных с оформлением сделки. Поэтому покупка-продажа картин проходила или в иностранных юрисдикциях, или через черный рынок. А экспертами, как правило, выступают искусствоведы и сотрудники музеев.
В 2014 году в Петербурге искусствоведа, бывшую сотрудницу Русского музея Елену Баснер обвинили в мошенничестве. Коллекционер Андрей Васильев утверждал, что она высказала заведомо ложное суждение о подлинности картины художника Бориса Григорьева, которую он купил за $250 тыс. То, что полотно поддельное, выяснилось случайно: коллекционер повез картину в Москву на выставку советского искусства и там увидел оригинал. Спустя два года Баснер оправдали, суд счел ее вину недоказанной.
Певица Валерия женила младшего сына Арсения Шульгина. Арсению и его избраннице Лиане Волковой по 21 году. В пятницу, 28 августа, молодые люди оформили отношения официально. Шульгин и Волкова расписались в Кутузовском ЗАГСе Москвы.
Заканчивается лето, наступает осень и многие в это время уже находятся в предвкушении празднования Нового года. Конечно, долгожданный день хочется отметить ярко, незабываемо, и поэтому подготовку к нему стоит начинать заранее. К примеру, подумать о пиротехнической атрибутике. Сколько ее надо – наметить, когда она будет использована и т.д. В числе разных эффектных и, что для многих очень важно, недорогих фейерверков неплохо обратить внимание и на римские свечи. Приобрести такую пиротехнику не сложно, можно купить римские свечи в Санкт-Петербурге и во многих других городах и территориях меньше. А что такие свечи собой представляют?
Территория республики Тыва расположена на высокогорном плато между отрогами Саянских гор. Сюда ведут только две автомобильные дороги из России и одна из Монголии. Такая труднодоступность позволила тувинцам сохранить не только первозданную природу, но и свою национальную самобытность.
В одном из приютов Екатеринбурга детей заставляют мыть полы с хлорными таблетками без перчаток. (Нет, никуда не годится такая дисциплина в детском приюте. Дети - это в первую очередь дети, и такой издевки над собой они точно не заслуживают. - прим. МГ.)
Гость из будущего и глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин жонглирует названиями кораблей и ракет-носителей в интервью РИА «Новости»: «Нам, если и делать замену «Союзу МС» для обслуживания орбитальных станций, потому что эксплуатация «Орла» будет дороговата для этих целей, нужно делать многоразовый корабль совершенно иной конфигурации – что-то по типу «Бурана» с возможностью посадки на взлётно-посадочные полосы. Я такую задачу поставил нашим инженерам. Корпорация «Энергия» и другие коллективы сейчас будут предлагать такого рода варианты космической техники. «Союз МС», конечно, ещё послужит. Он постоянно модернизируется. Но бесконечная модернизация губительна для развития космической техники. Электрическая лампочка появилась не в результате модернизации свечей».
Свой день рождения Татьяна Клюева отпраздновала 25 августа. К 69 годам она успела стать одной из самых известных актрис Советского Союза, поработать продавцом обуви и даже попытать счастье в бизнесе. Давайте вместе вспомним о судьбе «Варвары-красы».
У Елизаветы Боуз-Лайон было несколько прозвищ, но чаще всего её называли «улыбчивой герцогиней». Урождённая аристократка из Шотландии сумела пережить две мировые войны и всю свою долгую жизнь оставаться главным источником добра в королевской семье.
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