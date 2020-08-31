Лжесотрудник Третьяковки заработал на подделках 50 миллионов!

В Москве мошенник сумел за два года заработать 60 млн рублей на продаже поддельных картин. Злоумышленник входил в доверие к жертвам, выдавая себя за сотрудника Третьяковской галереи.

С июля 2016 года по май 2017 29-летний лже-искусствовед взял у знакомого в долг 50 млн рублей под залог якобы оригинальных картин. После этого мошенник перестал выходить на связь. Спустя год мужчина таким же способом получил еще 10 миллионов.

Аферист выдавал за подлинные копии картин «Натюрморт с сиренью» Виктора Борисова-Мусатова, «Натюрморт с букетом пионов» Бориса Кустодиева, «Еврейская Венера» Михаила Ларионова и «Пространственно-силовое построение» Любови Поповой.

Частный рынок предметов искусства всегда считался довольно закрытой сферой. В России отсутствуют механизмы достаточных правовых гарантий защиты приобретателя и собственника объекта искусства. Нет и специальных, зарекомендовавших себя институтов и организаций, которые брали бы на себя часть рисков, связанных с оформлением сделки. Поэтому покупка-продажа картин проходила или в иностранных юрисдикциях, или через черный рынок. А экспертами, как правило, выступают искусствоведы и сотрудники музеев.

В 2014 году в Петербурге искусствоведа, бывшую сотрудницу Русского музея Елену Баснер обвинили в мошенничестве. Коллекционер Андрей Васильев утверждал, что она высказала заведомо ложное суждение о подлинности картины художника Бориса Григорьева, которую он купил за $250 тыс. То, что полотно поддельное, выяснилось случайно: коллекционер повез картину в Москву на выставку советского искусства и там увидел оригинал. Спустя два года Баснер оправдали, суд счел ее вину недоказанной.

Сводка происшествий на нашем сайте - по ссылке.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Polit.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...