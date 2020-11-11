Лукашенко пригрозил ликвидацией частным предприятиям без профсоюзов

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Александр Лукашенко потребовал создать профсоюзы на каждом частном предприятии Белоруссии. Они должны быть сформированы до конца текущего года. По словам Лукашенко, отказавшаяся от профсоюза организация будет закрыта.
Это требование Лукашенко озвучил на встрече с главой Федерации профсоюзов Белоруссии Михаилом Ордой.
«Если только до конца года частные предприятия не создадут по вашим требованиям профсоюзные организации, эти частные предприятия будут ликвидированы. Вы должны внести эти предложения. Шутить мы не будем больше. Мы видим, как некоторые себя повели и взяли курс на уничтожение государства и государственности в нашей стране. Ладно, это мы разберем по отдельным направлениям. Но профсоюзные организации должны быть созданы. И вы от этого отступать ни в коем случае не должны», — заявил Лукашенко.
Политик отметил, что вступление в профсоюзы для членов организации не будет обязательным. Однако, «все должны понимать государственную позицию».
28 февраля 2020 года Лукашенко выступал с аналогичным требованием. В 2015 году он также поручал создать профсоюзы на всех предприятиях, однако «его поручение проигнорировали».
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Александр Лукашенко потребовал создать профсоюзы на каждом частном предприятии Белоруссии. Они должны быть сформированы до конца текущего года. По словам Лукашенко, отказавшаяся от профсоюза организация будет закрыта.
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