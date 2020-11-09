Александру Лукашенко запретили посещать страны ЕС. Но батьку это «не парит»

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Евросоюз официально объявил о санкциях в отношении чиновников Белоруссии. В «черный список» внесен в том числе президент республики Александр Лукашенко. Глава Беларуси отнесся к этому очень спокойно, потому что "живет под санкциями «всю жизнь»".
Под санкции попали еще 14 белорусских чиновников. Среди них Виктор Лукашенко (помощник президента по национальной безопасности), Игорь Сергеенко (глава Администрации президента), Иван Тертель (глава КГБ), Иван Носкевич (председатель Следственного комитета), Наталья Эйсмонт (пресс-секретарь Лукашенко), Андрей Равков (бывший государственный секретарь Совета безопасности), Роман Мельник (начальник главка МВД по охране правопорядка), Алексей Волков (бывший 1-й замглавы СК), Сергей Аземша (замглавы СК), Андрей Смаль (замглавы СК), Андрей Павлюченко (глава аналитического центра), Игорь Бузовский (замминистра информации), Сергей Зубков (командир отряда «Альфа»), а также Петр Миклашевич (глава конституционного суда).
Ограничения предполагают запрет посещения стран ЕС и заморозку европейских активов. Всего под санкциями Евросоюза теперь 59 белорусов.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал новые санкции ЕС против него и других белорусских чиновников. Речь идет о запрете на въезд в европейские страны и заморозке имеющихся там активов.
Лукашенко не выразил большого беспокойства из-за ограничений, вступивших в силу 6 ноября. Он подчеркнул, что живет под санкциями «всю жизнь», в том числе четверть века на посту президента.
«Четверть века под санкциями, — жив-здоров. Я не парюсь по этому поводу, как говорят молодые люди», — цитирует Лукашенко агентство Белта.
Во время посещения БелАЭС Лукашенко обратился к молодежи, призвал не ломать созданное в республике и «не бросаться в омут этих событий».
«Происходит смена поколений, хотим мы этого или не хотим. Я больше чем кто-либо это понимаю. Но не надо ничего ломать. Давайте, как разумные люди, пройдем этот период смены поколений по-настоящему красиво», — сказал он.
Лукашенко напомнил, как после распада СССР «по талонам и купонам делили кусок хлеба и колбасы», а теперь белорусы встали в ряд с космическими державами.
«Более того, если для космических спутников россияне нам поставляют, грубо говоря, железо — платформу, то вся интеллектуальная начинка производится в Беларуси, и она высочайшего, мирового уровня», — подчеркнул он.
В самой Белоруссии тем временем продолжаются акции протеста, они идут уже ровно три месяца. Так, на акциях протеста, которые проходили в Белоруссии в воскресенье, 8 ноября, правоохранители задержали более 1 тыс. человек, сообщает незарегистрированный в стране правозащитный центр «Весна».
По данным правозащитников, в список задержанных в настоящее время входят фамилии 1 016 человек, некоторых из них отпустили. Большая часть задержаний проводилась в Минске, также известно о задержанных в Березе, Витебске, Бобруйске, Гомеле, Гродно, Могилеве, Ляховичах, Пинске.
В число задержанных вошли журналисты, белорусская модель, победительница конкурса «Мисс Беларусь — 2008» Ольга Хиженкова, серебряный призер Олимпийских игр, легкоатлет Андрей Кравченко и кикбоксер Иван Ганин.
Мы продолжаем следить за тревожными событиями в Беларуси. Предыдущие обзоры событий и мнений:
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Евросоюз официально объявил о санкциях в отношении чиновников Белоруссии. В «черный список» внесен в том числе президент республики Александр Лукашенко. Глава Беларуси отнесся к этому очень спокойно, потому что "живет под санкциями «всю жизнь»".
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