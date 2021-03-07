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Лучшее время для утренней пробежки — какое?

По инф. rosbalt.ru   
07 Марта 2021 г.
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Главный тренер организации «Беговое сообщество» Сергей Корнеев предостерег от выхода на утреннюю пробежку сразу после пробуждения. По его словам, лучше всего это делать не ранее чем через 30 минут после пробуждения.

Тренер назвал лучшее время для утренней пробежки

При этом в случаях, когда человек тяжело отходит ото сна — через 60 минут. Несоблюдение данных правил может обернуться травмами.

«Для одних людей подъем в 6:00 — комфортная ситуация, для других проснуться раньше 10:00 — проблема. В целом, после пробуждения организму достаточно 30 минут для того, чтобы проснуться и подготовиться к пробежке», — пояснил Корнеев, добавив, что травму можно получить на утренней пробежке в связи с тем, что «связки холодные и нерастянутые».

Кроме того специалист рекомендует планировать продолжительные пробежки от 20 км на выходные дни. «Оптимальное время — 8:00 — 9:00. После того как вы закончите тренировку, у вас останется достаточно времени до конца дня на отдых и восстановление», — считает тренер, призвав любителей физкультуры быть осторожными на утренних пробежках и не перегружать организм.

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По инф. rosbalt.ru

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