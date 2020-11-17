«Лошадь еще не сдохла»: Чубайс порассуждал о зависимости России от нефти и газа

Председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс считает, что нефтегазовая «лошадь» России «еще не сдохла», однако стране придется делать поворот, чтобы не потерять значимую долю ВВП и сохранить свой повышенный потенциал.

Такое мнение Анатоий Чубайс высказал на международном корпоративном форуме «Горизонты». Отвечая на вопрос, когда закончится «каменный век» углеводородов, он сказал: «Это же не какое-то событие, которое — щелкнул, и все, с завтрашнего утра — „все, привет, закрыли“».

«Так не будет. Скорее, важно, как это произойдет для России с учетом того, что мы же прекрасно понимаем, что у нас в стране такое ТЭК (топливно-энергетический комплекс — ред.). ТЭК — это 20% экономики, 40% бюджета и 60% экспорта. Наша зависимость от нее (нефти — ред.) такая титаническая совсем», — цитирует РИА «Новости» Чубайса.

«Для нас, для нашей страны, если вы меня спросите, когда это все закончится, как в известной ковбойской поговорке — „если лошадь сдохла, то с нее лучше слезть“. Вот сдохла она или еще не сдохла? Она, конечно, еще не сдохла, но мне кажется, что у нас есть внутренняя инерция. Нам кажется, что „да нет, она еще долго будет, ну как же так, столько была, а теперь исчезнет?“.

Мне кажется, что у нас в целом избыточно оптимистические оценки по углеводородам преобладают над здравыми оценками. Мне кажется, что здесь придется делать поворот», — убежден глава «Роснано».

При этом он предупредил, что для европейских стран конец эры углеводородов означает конец зависимости от России.

«А для нас конец углеводородов означает просто потерю колоссальной части экономики. В этом смысле мы должны реагировать острее, сильнее, мы не можем себе позволить потерять 20% ВВП. В этом смысле нам с опережением в каких-то вещах надо двигаться. Не для того, чтобы догнать их, а для того, чтобы сохранить наш повышенный потенциал и создать этот новый технологический класс», — подчеркнул Чубайс, призвав «действовать жестче, напористее, агрессивнее, активнее».

Он также прогнозирует, что глобальный энергетический переход произойдет в ближайшие 20-30 лет.

«Сегодня энергетики говорят о термине под названием „глобальный энергопереход“, который уже начинается, который произойдет в следующее 20-30 лет. Суть его очень проста: это последовательный отказ от углеводородов в энергетике. Для меня как для бывшего энергетика это звучало совсем парадоксом, но, тем не менее, мы видим реальные тренды, реальные прогнозы», — указал глава «Роснано», чьи слова приводит ПРАЙМ.

Как пояснил Чубайс, эти тренды показывают, что «2020-е годы, уже, собственно, наступившие — это мировой пик потребления угля, дальше он, по всей вероятности, пойдет вниз, а не вверх».

«2030-е годы — это мировое потребление нефти и 2040-е годы — это мировой пик потребления газа. Если эти оценки еще 5-7 лет назад были спорными оценками аналитиков, одни говорили так, другие говорили по-другому, то, в общем, сегодня это становится уже почти таким общим местом», — добавил глава «Роснано».

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По инф. rosbalt.ru

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