Любимый петербуржцами терапевт умер от коронавируса

В Петербурге от коронавируса скончался еще один доктор. COVID-19 унес жизнь Игоря Менакера, заведующего 2-м терапевтическим отделением больницы Святого Георгия.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Игорь Менакер – известный в Петербурге терапевт, большой специалист по гастроэнтерологии. Попасть к нему на прием у пациентов считалось большой удачей.

Больница Святого Георгия одной из первых в Петербурге была перепрофилирована под прием пациентов с коронавирусной инфекцией. И доктор Менакер стал лечить COVID-19. 1 мая у самого доктора был диагностирован коронавирус, болезнь протекала в тяжелой форме. Больше шести недель врач находился на аппарате ИВЛ, но вирус оказался сильнее.

С начала пандемии в Петербурге подтверждено 830 смертей от коронавирусной инфекции.

Все больше и больше врачей умирает в больницах России за последние дни, при этом коварный вирус не щадит никого. Медики начали в апреле составлять список памяти медицинских работников, погибших за время пандемии коронавируса. В нем по данным на 18 июня значатся 449 имен, среди которых врачи, медсестры, санитарки, лаборанты и другой персонал.

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...