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Лечение за 50 миллионов: В Испании арестовали доктора-обманщика
По инф. rosbalt.ru   
02 Марта 2021 г.
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История о докторе-мошеннике Евгении Блюме, который пообещал поставить на ноги спортсменку Марию Комиссарову, получила продолжение. Врача, наконец, задержали. Он находился в Испании. Ему грозит до десяти лет тюрьмы.

Обещал вылечить за 51 млн: в Испании задержан врач спортсменки, сломавшей позвоночник на ОИ в Сочи

Мария Комиссарова сломала позвоночник накануне Олимпиады в Сочи, в 2014 году. 15 февраля девушка тренировалась в экстрим-парке «Роза Хутор» и очень неудачно упала. Результатом падения стал компрессионный перелом 12-го грудного позвонка со смещением. Девушку сразу доставили в клинику в Красной Поляне, где прооперировали, а на следующий день доставили на лечение в Мюнхен – там состоялась повторная операция. Однако из-за травмы оказался поврежден спинной мозг, что привело к полной потере чувствительности нижней половины тела.

После двух операций девушку перевели в реабилитационную клинику, где начали учить, как пользоваться коляской. Тогда-то Маша и поняла, насколько серьезно ее положение – до этого спортсменка надеялась, что не произошло ничего серьезного, ее вылечат, и она вновь будет ходить и кататься на лыжах.

Ей вызвался помочь директор ООО «НИИ физической реабилитации и новых реабилитационных технологий» Евгений Блюм. Он убедил ее заключить с ним договор на оказание услуг по реабилитации стоимостью более 29 млн руб. и обещал ей вернуть способность ходить. За полтора года спортсменка потратила на лечение 51 млн руб., занималась на специальных тренажерах по пять-семь часов в день, однако ходить так и не смогла. При этом Блюм заранее знал, что восстановление функций спинного мозга при полученной травме невозможно достигнуть путем реабилитационных мероприятий.

Врач знаменитой спортменки Маши Комиссаровой оказался мошенником

Когда Мария поняла, что лечение не помогает, она подала иск к реабилитационной клинике профессора Евгения Блюма. При этом девушка хотела взыскать с медучреждения 51 миллион рублей – это именно та сумма,  что была потрачен на лечение, однако клиника отказала ей.  Суд признал обоснованным отказ медучреждения. Однако компенсацию морального вреда спортсменке было решено увеличить с 40 тыс. до 2 млн рублей. Еще 1 млн рублей клиника должна выплатить в качестве штрафа.

Следователи считают, что Блюм знал, что современная медицина не может помочь в восстановлении спортсменки после такой травмы. Теперь он проходит по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Комиссарова подала иск в суд на 56 млн руб.

Уголовное дело против Блюма завели в 2019 году, ему было заочно предъявлено обвинение, он был объявлен в розыск и заочно арестован. Теперь его экстрадируют в России и врач ответит перед судом, почему решился на такой обман.

Кстати, Марии Комиссаровой сейчас 30 лет, она живет в Испании (так как там лучше обустроена среда для маломобильных граждан) и вместе с мужем воспитывает двух маленьких детей — сына и дочку.

По инф. rosbalt.ru

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