Лечение за 50 миллионов: В Испании арестовали доктора-обманщика

История о докторе-мошеннике Евгении Блюме, который пообещал поставить на ноги спортсменку Марию Комиссарову, получила продолжение. Врача, наконец, задержали. Он находился в Испании. Ему грозит до десяти лет тюрьмы.

Мария Комиссарова сломала позвоночник накануне Олимпиады в Сочи, в 2014 году. 15 февраля девушка тренировалась в экстрим-парке «Роза Хутор» и очень неудачно упала. Результатом падения стал компрессионный перелом 12-го грудного позвонка со смещением. Девушку сразу доставили в клинику в Красной Поляне, где прооперировали, а на следующий день доставили на лечение в Мюнхен – там состоялась повторная операция. Однако из-за травмы оказался поврежден спинной мозг, что привело к полной потере чувствительности нижней половины тела.

После двух операций девушку перевели в реабилитационную клинику, где начали учить, как пользоваться коляской. Тогда-то Маша и поняла, насколько серьезно ее положение – до этого спортсменка надеялась, что не произошло ничего серьезного, ее вылечат, и она вновь будет ходить и кататься на лыжах.

Ей вызвался помочь директор ООО «НИИ физической реабилитации и новых реабилитационных технологий» Евгений Блюм. Он убедил ее заключить с ним договор на оказание услуг по реабилитации стоимостью более 29 млн руб. и обещал ей вернуть способность ходить. За полтора года спортсменка потратила на лечение 51 млн руб., занималась на специальных тренажерах по пять-семь часов в день, однако ходить так и не смогла. При этом Блюм заранее знал, что восстановление функций спинного мозга при полученной травме невозможно достигнуть путем реабилитационных мероприятий.

Когда Мария поняла, что лечение не помогает, она подала иск к реабилитационной клинике профессора Евгения Блюма. При этом девушка хотела взыскать с медучреждения 51 миллион рублей – это именно та сумма, что была потрачен на лечение, однако клиника отказала ей. Суд признал обоснованным отказ медучреждения. Однако компенсацию морального вреда спортсменке было решено увеличить с 40 тыс. до 2 млн рублей. Еще 1 млн рублей клиника должна выплатить в качестве штрафа.

Следователи считают, что Блюм знал, что современная медицина не может помочь в восстановлении спортсменки после такой травмы. Теперь он проходит по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Комиссарова подала иск в суд на 56 млн руб.

Уголовное дело против Блюма завели в 2019 году, ему было заочно предъявлено обвинение, он был объявлен в розыск и заочно арестован. Теперь его экстрадируют в России и врач ответит перед судом, почему решился на такой обман.

Кстати, Марии Комиссаровой сейчас 30 лет, она живет в Испании (так как там лучше обустроена среда для маломобильных граждан) и вместе с мужем воспитывает двух маленьких детей — сына и дочку.

По инф. rosbalt.ru

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