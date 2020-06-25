Кустурица впечатлился храмом Минобороны в подмосковной Кубинке

Режиссер и музыкант Эмир Кустурица посетил Главный храм Вооруженных Сил России и музейный комплекс "Дорога памяти" в подмосковном парке "Патриот".

Как рассказали в Минобороны РФ, Кустурица ознакомился с элементами убранства храма, иконами и иконостасом, созданными из меди с эмалями, как это делалось на походных воинских иконах. "Кинорежиссера впечатлил образ Спаса Нерукотворного в центральном куполе храма - самое большое изображение лика Христа, выполненное в мозаике", - рассказали в военном ведомстве.

Кустурица сказал, что сначала не смог поверить, что храм и комплекс были построены за 1,5 года. Он отметил, что появление храма Вооруженных Сил России, является симбиозом православного чувства и границ России. "Без этого чувства и без этой философии Россия не была бы страной, которая граничит с богом. Главный храм Вооруженных Сил России - это сила, талант и вера" - подчеркнул Кустурица.

Оценивая архитектурный облик храма режиссер отметил, что испытывает чувства, которые нельзя описать словами и пообещал обязательно написать об этом. "Я не знаю современную архитектуру, но когда я вижу этот храм, я думаю, что современная архитектура существует" - сказал Кустурица.

Он сравнил работу строителей, художников, скульпторов, которые трудились на музейно-храмовым комплексом с творчеством Леонардо да Винчи. Режиссер пообещал еще раз посетить храм и музей "Дорога памяти".

В ходе визита Кустурица также осмотрел залы и галереи музейного комплекса "Дорога Памяти".

Главный храм Вооруженных сил РФ и музей "Дорога памяти" в подмосковном парке "Патриот" планировалось открыть 25 июня, но в последний момент открытие решили передвинуть на день раньше. Это было сделано по многочисленным просьбам, уточнили в Минобороны РФ. "Официальное открытие планировалось только завтра 25 июня, однако было принято решение открыть комплекс сегодня, так как желающих посетить собралось немало. За несколько часов работы на парковке выстроилось около 3 тысяч автомобилей", - пояснили в военном ведомстве. За день, по предварительным подсчетам, храм и музей посетили не менее 10 тысяч человек.

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