«Кремль. Путину». Дайте всем пенсионерам выплату за ковид!

Пандемия больно ударила по пенсионерам, но мало где региональные власти поддержали их. А ведь могли бы хотя бы тысячи по 4 выделить...

Такой точки зрения придерживается председатель совета регионального отделения партии «Родина» в Свердловской области Валерий Хвостов.

По его словам, четырехмиллионный регион оказался одним из наиболее пострадавших от коронавируса.

Пенсионеры уже много месяцев находятся в режиме самоизоляции. Они не могут выходить из дома, доехать до дачи или садового участка. К нам поступают звонки от представителей старшего поколения. Они жалуются, что из-за ограничений и постоянного пребывания дома выросли расходы на коммунальные услуги. У многих обострились заболевания, и им нужны дополнительные медикаменты. Кто-то из пенсионеров получил социальные наборы от волонтеров, но этого недостаточно.

Справедливо было бы выплатить всем бабушкам и дедушкам хотя бы по 4 тысячи рублей. Это не только будет знаком уважения к старшему поколению, но и поможет предпринимателям, ведь эти деньги уйдут в региональную экономику, которая сейчас находится в кризисе.

Уровень жизни за время пандемии снизился у многих, и пенсионеры тут - не исключение. Как они должны выживать на 14 тысяч рублей в месяц (именно такой средний размер пенсии в России) при таких-то ценах?...



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По инф. sobesednik.ru

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