«Кремль. Путину». Дайте всем пенсионерам выплату за ковид!

Некогда Марина Журавлёва была одной из самых популярных звёзд нашей страны. В 90-е её голос любили миллионы, но она неожиданно решила всё бросить и уехала в чужую страну, которая стала для Марины новым...
Пособие по уходу за инвалидом в размере 10 тысяч рублей могут начать выплачивать, несмотря на то, что государство не располагает такими средствами. Законопроект был внесен в Государственную думу на утверждение представителями...
Пандемия больно ударила по пенсионерам, но мало где региональные власти поддержали их. А ведь могли бы хотя бы тысячи по 4 выделить...
Такой точки зрения придерживается председатель совета регионального отделения партии «Родина» в Свердловской области Валерий Хвостов.
По его словам, четырехмиллионный регион оказался одним из наиболее пострадавших от коронавируса.
Пенсионеры уже много месяцев находятся в режиме самоизоляции. Они не могут выходить из дома, доехать до дачи или садового участка. К нам поступают звонки от представителей старшего поколения. Они жалуются, что из-за ограничений и постоянного пребывания дома выросли расходы на коммунальные услуги. У многих обострились заболевания, и им нужны дополнительные медикаменты. Кто-то из пенсионеров получил социальные наборы от волонтеров, но этого недостаточно.
Справедливо было бы выплатить всем бабушкам и дедушкам хотя бы по 4 тысячи рублей. Это не только будет знаком уважения к старшему поколению, но и поможет предпринимателям, ведь эти деньги уйдут в региональную экономику, которая сейчас находится в кризисе.
Уровень жизни за время пандемии снизился у многих, и пенсионеры тут - не исключение. Как они должны выживать на 14 тысяч рублей в месяц (именно такой средний размер пенсии в России) при таких-то ценах?...
Понедельник, седьмое сентября, будет последним очень теплым днем в центре Европейской России. Уже со вторника здесь начнется период стремительного похолодания, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Как известно, нет худа без добра... Случившиеся со всеми нами события этого года, а именно длительная вынужденная самоизоляция дома, заставили нас пересмотреть свое отношение к покупкам через интернет. Теперь пользоваться онлайн услугами и магазинами начали даже те, кто раньше вообще никогда этого не делал. И в этом есть свои плюсы. Скажем, вам необходимо купить новый диван, но перспектива бродить многие часы по мебельным центрам абсолютно не радует. Выход очевиден: посетить интернет-магазин мягкой мебели и выбрать нужный предмет мебели прямо из дома! А чтобы покупка служила долго и только радовала, при выборе стоит знать нескольких полезных фактов о диванах.
Приезжая для ознакомления в какое-то новое место, хочется буквально прочувствовать душу выбранную территорию и не упустить здесь самое важное и самое лучшее. И поэтому к поездке нужно как следует подготовиться. Давайте, к примеру, задумаем отправиться в Рим.
Ранее о романе певицы Жанны Фриске с телеведущим Дмитрием Шепелевым высказывались только родственники артистки и иногда сам Шепелев. Однако недавно стали появляться комментарии и от лиц из мира шоу-бизнеса, которые хорошо знали певицу.
В Англии выбрали лучший саундтрек к фильму. Им оказалась музыка к исторической драме Стивена Спилберга о немецком бизнесмене Оскаре Шиндлере, основавшем в Кракове фабрику и спасшем от гибели тысячи польских евреев.
В 90-х Лику Стар знали многие. Восходящая звезда шоу-бизнеса, первая девушка-диджей в нашей стране, да ещё и настоящая бунтарка музыкального мира! Куда же пропала эпатажная красавица после начала нового тысячелетия?
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