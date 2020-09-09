Вертолетные деньги: Медведев предложил ввести в России базовый доход

Некогда Марина Журавлёва была одной из самых популярных звёзд нашей страны. В 90-е её голос любили миллионы, но она неожиданно решила всё бросить и уехала в чужую страну, которая стала для Марины новым...
Помните скандал вокруг Виталины Цымбалюк-Романовской и Армена Джигарханяна? Несколько лет брака достаточно молодой пианистки и пожилого режиссёра привели к громкому разводу, а на женщину обрушилась волна...
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил ввести в стране минимальный гарантированный неприкосновенный доход, выплачиваемый независимо от рода деятельности, социального и экономического положения человека.
По словам Медведева, подобные модели существуют в целом ряде государств. А пандемия коронавируса продемонстрировала, как важно оказывать поддержку людям для сохранения социальной стабильности.
Медведев предложил проанализировать, какие механизмы могут быть использованы для выплаты такого дохода гражданам РФ.
В начале августа в интернете была размещена петиция, в которой от российских властей потребовали введения в стране «безусловного базового дохода» — ББД в 2,5 тыс. евро в месяц. Автор петиции указал, что еще в 2008 году президент РФ Владимир Путин обещал российским гражданам к 2020 году ежемесячный доход в $2,7 тыс. Также в петиции говорилось, что ББД будет особенно актуален в условиях ожидаемой второй волны коронавируса, когда многим оставшимся без работы просто придется залезть в долги.
Предложение Дмитрия Анатольевича, скажем прямо, выглядит несколько фантастическим. В самом деле, какой в нашей стране (с огромным населением, ведь это не Европа!) может быть безусловный доход. Конечно, никто бы не отказался от него, но скорее всего, это не более чем популизм в преддверии предстоящих выборов...
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил ввести в стране минимальный гарантированный неприкосновенный доход, выплачиваемый независимо от рода деятельности, социального и экономического положения человека.
Счетная палата обнаружила недоплату пенсий живым и выплату сотен миллионов рублей умершим пенсионерам. Только по двум территориальным органам ПФР «мертвые души» (на самом деле их родственники) получили порядка 400 млн рублей.
Заместитель министра энергетики Анатолий Тихонов задержан по подозрению в мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Задержание произошло в рамках расследования дела о мошенничестве.
Известного музыкального продюсера Иосифа Пригожина до сих пор спрашивают о том, как сложилась судьба его бывшей супруги и тёщи. Это связано с тем, что более трёх лет назад Елена решила взять кредит для своего гражданского мужа, у которого был свой бизнес.
Новогодние праздники в 2021 году продлятся с 1 по 10 января, а 31 декабря будет выходным. Это следует из проекта постановления правительства о переносе выходных дней в следующем году, который подготовил Минтруд.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.