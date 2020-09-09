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Вертолетные деньги: Медведев предложил ввести в России базовый доход
По инф. rosbalt.ru   
09 Сентября 2020 г.
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Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил ввести в стране минимальный гарантированный неприкосновенный доход, выплачиваемый независимо от рода деятельности, социального и экономического положения человека.

Медведев предложил установить всем россиянам «безусловный доход»

По словам Медведева, подобные модели существуют в целом ряде государств. А пандемия коронавируса продемонстрировала, как важно оказывать поддержку людям для сохранения социальной стабильности.

Медведев предложил проанализировать, какие механизмы могут быть использованы для выплаты такого дохода гражданам РФ.

В начале августа в интернете была размещена петиция, в которой от российских властей потребовали введения в стране «безусловного базового дохода» — ББД в 2,5 тыс. евро в месяц. Автор петиции указал, что еще в 2008 году президент РФ Владимир Путин обещал российским гражданам к 2020 году ежемесячный доход в $2,7 тыс. Также в петиции говорилось, что ББД будет особенно актуален в условиях ожидаемой второй волны коронавируса, когда многим оставшимся без работы просто придется залезть в долги.

Предложение Дмитрия Анатольевича, скажем прямо, выглядит несколько фантастическим. В самом деле, какой в нашей стране (с огромным населением, ведь это не Европа!) может быть безусловный доход. Конечно, никто бы не отказался от него, но скорее всего, это не более чем популизм в преддверии предстоящих выборов...

По инф. rosbalt.ru

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