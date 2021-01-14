Куда уж хуже: ВОЗ готовится к еще более тяжелому году пандемии

Директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан не исключил, что второй год пандемии коронавируса может оказаться более тяжелым, чем первый.

«Мы вступаем во второй год [пандемии], и он может оказаться даже более трудным, учитывая динамику распространения», — выразил мнение специалист в ходе сеанса вопросов и ответов в сети микроблогов Twitter.

По его данным, за последние две недели заболеваемость COVID-19 «вновь достигла пика». За последнюю неделю в мире было зарегистрировано около 5 млн новых случаев инфицирования коронавирусом и более 85 тыс. смертей. При этом на американский континент приходится более половины всех заболевших в мире за неделю, а на Европу — более трети. Рост заболеваемости зарегистрирован также в Западно-Тихоокеанском регионе, Африке и Восточном Средиземноморье.

Райан также сообщил, что на данный момент в Северном полушарии наблюдается пандемический «идеальный шторм». По его словам, к усилению передачи инфекции во многих странах привела комбинация факторов, среди которых — скопление людей внутри помещений в условиях холодного сезона и появление новых штаммов коронавируса. Таким образом, сейчас действуют те же «драйверы» распространения вируса, что и в прошлом году, но к ним добавились новые, отметил сотрудник ВОЗ.

Накануне главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан выразила мнение, что человечество не сможет достичь коллективной иммунизации от нового коронавируса в 2021 году.

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По инф. Парламентской газеты

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