Куда уж хуже: ВОЗ готовится к еще более тяжелому году пандемии

11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим...
Певец Валерий Леонтьев на протяжении всей своей карьеры всегда удивлял поклонников не только песнями, но и сценическими образами. Артист никогда не появлялся в одном и том же костюме дважды, а иногда из-за слишком откровенных нарядов его выступления вырезали из...
Директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан не исключил, что второй год пандемии коронавируса может оказаться более тяжелым, чем первый.
«Мы вступаем во второй год [пандемии], и он может оказаться даже более трудным, учитывая динамику распространения», — выразил мнение специалист в ходе сеанса вопросов и ответов в сети микроблогов Twitter.
По его данным, за последние две недели заболеваемость COVID-19 «вновь достигла пика». За последнюю неделю в мире было зарегистрировано около 5 млн новых случаев инфицирования коронавирусом и более 85 тыс. смертей. При этом на американский континент приходится более половины всех заболевших в мире за неделю, а на Европу — более трети. Рост заболеваемости зарегистрирован также в Западно-Тихоокеанском регионе, Африке и Восточном Средиземноморье.
Райан также сообщил, что на данный момент в Северном полушарии наблюдается пандемический «идеальный шторм». По его словам, к усилению передачи инфекции во многих странах привела комбинация факторов, среди которых — скопление людей внутри помещений в условиях холодного сезона и появление новых штаммов коронавируса. Таким образом, сейчас действуют те же «драйверы» распространения вируса, что и в прошлом году, но к ним добавились новые, отметил сотрудник ВОЗ.
Накануне главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан выразила мнение, что человечество не сможет достичь коллективной иммунизации от нового коронавируса в 2021 году.
В России с юлианского на грегорианский календарь перешли только в 1918 году, так что традиции Старого Нового года у нас чуть больше столетия. В некоторых уголках Европы и Северной Африки она гораздо старше.
Бесконечная история скандалов в семье Бари Алибасова, казалось бы, подошла к концу. Продюсер расторг брак с Лидией Федосеевой-Шукшиной, а теперь с радостью предвкушает скорую свадьбу с новой пассией – Викторией Полторацкой. Но и здесь нашлось место для подводных камней…
Распространение «британского» штамма коронавируса в России может привести к росту темпов заболеваемости в полтора раза и к повторению ситуации марта 2020 года. Таким мнением поделился заведующий Сектором молекулярной эволюции ИППИ РАН, профессор «Сколтеха» Георгий Базыкин.
Цены на медикаменты в России повысились в декабре 2020 года на 0,67% относительно предыдущего месяца, однако за прошлый год выросли на 9,76% (декабрь к декабрю-2019), следует из данных Федеральной службы государственной статистики.
Помните, в детстве мы делали клады? С удовольствием их отыскивали, играя в казаков-разбойников? И сегодня кладоискательство некоторых очень интересует, но взрослых, конечно, не на игровом уровне. Есть везунчики, которым попадаются прямо-таки ценные находки. А иногда сокровища находятся совсем рядом, можно сказать под ногами. Только жаль, что люди об этом и не догадываются.
6 января Дональд Трамп через свой твиттер призвал сторонников, не согласных с итогами выборов, собраться у Капитолия, где как раз утверждали результаты голосования. Акция стихийно переросла в захват одного из самых значимых объектов в мире.
Большинство граждан ЕС готовы меньше пользоваться воздушным транспортом и потреблять мяса, чтобы внести вклад в дело спасения климата, свидетельствует исследование Европейского инвестиционного банка (ЕИБ).
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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