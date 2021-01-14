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Куда уж хуже: ВОЗ готовится к еще более тяжелому году пандемии
По инф. Парламентской газеты   
14 Января 2021 г.
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Директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан не исключил, что второй год пандемии коронавируса может оказаться более тяжелым, чем первый.

«Мы вступаем во второй год [пандемии], и он может оказаться даже более трудным, учитывая динамику распространения», — выразил мнение специалист в ходе сеанса вопросов и ответов в сети микроблогов Twitter.

По его данным, за последние две недели заболеваемость COVID-19 «вновь достигла пика». За последнюю неделю в мире было зарегистрировано около 5 млн новых случаев инфицирования коронавирусом и более 85 тыс. смертей. При этом на американский континент приходится более половины всех заболевших в мире за неделю, а на Европу — более трети. Рост заболеваемости зарегистрирован также в Западно-Тихоокеанском регионе, Африке и Восточном Средиземноморье.

Райан также сообщил, что на данный момент в Северном полушарии наблюдается пандемический «идеальный шторм». По его словам, к усилению передачи инфекции во многих странах привела комбинация факторов, среди которых — скопление людей внутри помещений в условиях холодного сезона и появление новых штаммов коронавируса. Таким образом, сейчас действуют те же «драйверы» распространения вируса, что и в прошлом году, но к ним добавились новые, отметил сотрудник ВОЗ.

Накануне главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан выразила мнение, что человечество не сможет достичь коллективной иммунизации от нового коронавируса в 2021 году.

По инф. Парламентской газеты

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