Кубанский полицейский чуть не задушил подростка за громкую музыку

В Темрюке Краснодарского края МВД проверяет видеозапись, на которой полицейский душит подростка и угрожает ему смертью.

Как говорится в сообщении местного канала «Чп Краснодар», инцидент произошел после того, как соседи вызвали полицию из-за громкой музыки в одной из квартир. На записи мужчина в полицейской форме проводит жесткое задержание молодого человека, применяя к нему силовые приемы, угрожая убийством и обильно употребляя ненормативную лексику. Снимавшая происходящее девушка умоляет правоохранителя остановить насилие, но тот игнорирует ее просьбы.

Изданию «Подъем» в краснодарском главке МВД сообщили, что начали проверку видео.

Вот поэтому и боятся россияне полицию, и много тех, кто ей не доверяет. Факты всплывают, и хорошо, что от недобросовестных сотрудников система избавляется. Кадровый вопрос, как и во многих сферах, здесь тоже стоит на повестке дня. Силовикам нужно очень тщательно контролировать, кто принимается в их ряды, следить за действиями своих сотрудников, а в обществе не должно быть молчания по поводу противоправных действий правоохранителей. Об этом нужно знать, говорить и обязательно искоренять.

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По инф. rosbalt.ru

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