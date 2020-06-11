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В Сургуте полицейский жестко задержал женщину, отдыхавшую в парке

По инф. polit.ru   
11 Июня 2020 г.
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Полицейский в Сургуте при задержании женщины за нарушение режима самоизоляции применил силовой прием и уже на земле удерживал придавив коленом шею.

Полицейский в Сургуте при задержании женщины за нарушение «самоизоляции» бросил ее на землю и придавил коленом шею

УМВД по ХМАО уточняет, что при задержании женщина и ее подруга отказались покинуть парк добровольно, поэтому полиции пришлось применить силу. На видео момента задержания женщины видно, что уже на земле у нее идет кровь изо рта.

По данному факту начало проверку региональное МВД.

«Если по результатам проверки будет установлено, что сотрудники полиции превысили полномочия применяя физическую силу, то они понесут соответствующее наказание», — указано в сообщении МВД по ХМАО.

Вот поэтому и боятся россияне полицию, и много тех, кто ей не доверяет. Факты всплывают, и хорошо, что от недобросовестных сотрудников система избавляется. Кадровый вопрос, как и во многих сферах, здесь тоже стоит на повестке дня. Силовикам нужно очень тщательно контролировать, кто принимается в их ряды, следить за действиями своих сотрудников, а в обществе не должно быть молчания по поводу противоправных действий правоохранителей. Об этом нужно знать, говорить и обязательно искоренять.

Вот пара публикаций, созвучных теме:

Polit.ru

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