КПРФ предложила 3 сентября праздновать победу над Японией

Депутаты от КПРФ внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается отмечать 3 сентября День победы над милитаристской Японией.

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Ранее президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о переносе даты окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября. Коммунисты предлагают дополнить название дня воинской славы. Согласно законопроекту, 3 сентября — это «День Победы над милитаристской̆ Японией — окончание Второй мировой войны».

— Дата 3 сентября 1945 года знаменует собой одну из славных побед российских войск, сыгравшую решающую роль в истории России (основной критерий для учреждения дня воинской славы), — заявили в КПРФ. — А именно — победу СССР в войне с милитаристской Японией, завершившейся полной капитуляцией японских вооруженных сил.

В пояснительной записке авторы отметили, что в нынешней формулировке не отражена суть победы, связанной с полным разгромом вооруженных сил Японии. Инициаторы считают, что граждан России действующий закон «лишает права на историческую память».

Отмечается, что включить день победы над милитаристской Японией в число дней воинской славы депутатам предлагали как граждане, так и общественные объединения.

Кроме того, данная инициатива крайне важна для поддержания территориальной целостности России на Дальнем Востоке, говорится в сопроводительных материалах.

А что думаете по этому поводу вы, читатель МГ? Поддерживаете инициативу коммунистов? Напишите свое мнение в комментариях, ваше мнение важно!

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