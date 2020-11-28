Кошмарно: в приемной семье детей избивали «за лишнюю еду»

В Ростовской области сотрудники прокуратуры проверят информацию о побоях и издевательствах над 11 приемными детьми в семье из города Шахты.

— В СМИ опубликована информация о том, что в «показательной семье» приемных детей избивали за «лишнюю» еду. Прокуратурой области организована проверка причин, обстоятельств и условий произошедшего, — сообщила «РГ» пресс-секретарь прокуратуры Ростовской области Елизавета Комахидзе.

Кроме того, будет дана процессуальная оценка деятельности учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

О неблагополучной семье сообщил помощник депутата ГД РФ Руфат Алескеров. Ему стало известно, что в семье, где воспитываются 11 приемных детей, из них восемь несовершеннолетние, на ребят оказывается физическое и психическое давление. Например, на холодильнике установлена онлайн камера для отслеживания детей, которые без разрешения берут продукты и еду. Нарушителей режима ждет наказание.

В своем Instagram он рассказал, что одна девочка из семьи поступила в городскую больницу с истощением и телесными повреждениями. Двое детей находятся в реабилитационном центре в Таганроге, и еще двое будут изъяты органами опеки из семьи в ближайшее время. Полицией также организована процессуальная проверка.

Такое жестокое отношение к детям - это ужасно. Малыши зачастую оказываются совершенно беспомощными и не могут вырваться из семей, в которых их систематически бьют и унижают. Почему так происходит? Ведь детство должны оберегать разные структуры... А нерадивых мамаш и папаш, опекунов стоит потщательнее выявлять и с ними работать. И только тогда мы будем спокойны за подрастающее поколение.

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