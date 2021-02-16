Кошмар: училка порвала слабослышащему ребенку больное ухо

Серьезный прецедент в одной из школ Бурятии. Там учительница чуть не лишила 10-летнего мальчика слуха. Она знала, что ребенок перенес не одну операцию, и все равно не упустила шанс его за больное ухо оттаскать. Спрашивается - что же это за педагог?!

Как сообщили в СК РФ, 8 февраля в селе Петропавловка 10-летний мальчик, который недавно перенес несколько хирургических операций на ухе, получил дополнительную травму на уроке.

По данным следствия, у ребенка после операций был снижен слух. 8 февраля во время урока русского языка в школе он не расслышал задание, и не начал его выполнять. В наказание учительница схватила мальчика за больное ухо и дернула. Медики считают, что новая травма могла серьезно усугубить течение болезни — вплоть до необратимой потери ребенком слуха с левой стороны.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Назначена судебно-медицинская экспертиза.

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Информация об инциденте появилась в местном паблике: анонимный пользователь сообщал, что ученик минувшим летом перенес три операции на ухо, и почти не слышал левым ухом — вскоре должна была пройти новая операция. Учительница знала об этом, и все же дернула ученика за больное ухо. «Все швы были разорваны», — сообщил местный житель. Он утверждает, что теперь «о восстановлении слуха речи не идет».

Директор школы Баир Ринчино в разговоре с журналистом заявил, что «нерадивый ученик вывел [из себя] учительницу». Он признал, что педагог знала о состоянии мальчика. «Просто дернула за ухо, но никак не оторвала, не порвала. Учительница знала, что ребенок перенес операцию — операция была летом, но, видимо, забыла. Потом она, конечно, вспомнила об операции, сразу позвонила родителям, сообщила, извинилась», — сказал Ринчино.

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По инф. rosbalt.ru

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