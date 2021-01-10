Королева Елизавета и герцог Филипп сделали прививку от коронавируса

Королева Великобритании Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский Филипп сделали прививку от COVID-19. Об этом официально сообщили в Букингемском дворце.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Вакцинацию им провели в Виндзорском замке, где изолировалась королева и ее супруг.

В Великобритании первыми получают вакцину Pfizer/BioNTech и AstraZeneca люди старше 80 лет и медики. Королеве Елизавете II 94 года, принцу Филиппу — 99 лет.

В стране уже привиты около 1,5 млн человек, а число заразившихся коронавирусной инфекцией превысило 3 млн человек.

По инф. rosbalt.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...