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Королева Елизавета и герцог Филипп сделали прививку от коронавируса
|По инф. rosbalt.ru
|10 Января 2021 г.
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Королева Великобритании Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский Филипп сделали прививку от COVID-19. Об этом официально сообщили в Букингемском дворце.
Вакцинацию им провели в Виндзорском замке, где изолировалась королева и ее супруг.
В Великобритании первыми получают вакцину Pfizer/BioNTech и AstraZeneca люди старше 80 лет и медики. Королеве Елизавете II 94 года, принцу Филиппу — 99 лет.
В стране уже привиты около 1,5 млн человек, а число заразившихся коронавирусной инфекцией превысило 3 млн человек.
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