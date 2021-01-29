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Кондуктор пинками выгнала из автобуса пенсионерку без маски
По инф. rosbalt.ru   
29 Января 2021 г.
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Кондуктор автобуса в Красноярске грубо вытолкала пожилую пассажирку на улицу.

Кондуктор в Красноярске пинками выгнала из автобуса пенсионерку без маски

Как видно на кадрах, кондуктор стала бить женщину без маски ногами, выгоняя из салона.

В Департаменте транспорта рассказали, что пенсионерка была без маски и отказывалась ее надеть. От нее потребовали покинуть автобус, но та отказалась. При этом другие пассажиры предлагали ей деньги, чтобы она пересела в другой автобус. Однако пожилая женщина «стала вести себя агрессивно и провоцировать кондуктора».

«К сожалению, кондуктор поддалась на явные провокации пассажира и применила в ответ физическую силу», — добавили в ведомстве.

Полиция начала проверку.

Ситуация, конечно, спорная, очень некрасивая. Неэтично и некорректно себя повели и кондуктор, и пожилой пассажир. Казалось бы, что такого в том, чтобы надеть маску при входе в общественный транспорт? Но даже если у пассажира ее нет, то можно более корректным путем решить этот вопрос, а не выпинывать пассажира из салона. А вы как считаете?

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По инф. rosbalt.ru

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