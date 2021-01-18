Водитель отобрал у подростка шапку из-за неоплаченного проезда... Дурень!

В Хабаровске на 38-летнего водителя маршрутки завели уголовное дело после того, как он забрал шапку у пассажирки - 14-летней девочки.

Инцидент произошел 12 января. По версии следствия, в маршрутку зашла 14-летняя девушка. У нее не хватило денег на билет. Тогда водитель автобуса отобрал у нее вязаную шапку. Девочка была вынуждена при минусовой температуре воздуха идти от автобусной остановки домой без головного убора.

Мужчину задержали. Дело завели по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья). Ему грозит до пяти лет принудительных работ или лишение свободы до семи лет со штрафом до 10 тыс. рублей или в размере заработной платы за один месяц.

Следователи собирают доказательства. Они установят причины и условия, которые поспособствовали конфликту. Расследование продолжается.

По данным портала World-weather, 12 января в Хабаровске было ночью -19 градусов, днем столбики термометров показывали до -13 градусов. Температура ощущалась как -18 градусов.

Увы, но такие вот ситуации, когда водители кондукторы ведут себя неадекватно, нет-нет, да и случаются, и каждый раз непонятно, чем они руководствуются. Требованиями инструкции? Но ведь и эмпатию проявлять нужно, вот только не всем она присуща...

А вот наши заголовки о таких случаях:

Polit.ru

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