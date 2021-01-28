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Водитель – ротозей! 82-летнюю пенсионерку зажало дверьми трамвая

По инф. Российской газеты   
28 Января 2021 г.
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Столичные полицейские возбудили уголовное дело по факту ДТП с трамваем, который зажал дверями пенсионерку. Об этом рассказали в пресс-службе УВД ЦАО Москвы. (Неприятная ситуация, с какой стороны ни посмотри, а ведь могло бы и не быть ее, если бы водитель трамвая был осмотрительнее...  прим. МГ.)

Водитель – ротозей! 82-летнюю пенсионерку зажало дверьми трамвая

По данным пресс-службы, в центре столицы у одного из домов в 3-м Самотечном переулке водитель трамвая сделал остановку. Не убедившись, что двери закрыты, он возобновил движение. В этот момент в дверях находилась 82-летняя пассажирка. Сначала ее зажало дверями, а затем, когда двери открылись, она выпала на проезжую часть. В результате пожилая женщина получила серьезные телесные повреждения, которые на основании заключения эксперта квалифицируются как тяжкий вред здоровью.

Следственной частью Следственного управления УВД по ЦАО в отношении водителя трамвая, 31-летнего москвича, возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», — рассказали в ведомстве.

  • Сводка происшествий на нашем портале для пожилых - по ссылке.

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